Así va a ser el tiempo en la provincia de Alicante este 2 de enero de 2026
La provincia de Alicante tendrá hoy 2 de enero de 2026 predominio de cielo poco nuboso con nubes altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las máximas en el interior y prelitoral. Viento flojo con predominio de la componente oeste.
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma una jornada con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 18.
La situación se complica de cara al fin de semana, pues desde este sábado se prevén unos días de lluvias que se prolongarán hasta el día 7.
El tiempo en Alicante
Jornada estable con nubes altas durante todo el día y sin precipitaciones. Las temperaturas subirán hasta los 17ºC y las mínimas se quedarán en 8ºC.
El tiempo en Elche
Cielos con nubes altas a lo largo de la jornada, sin lluvia. Se esperan máximas de 16ºC y mínimas de 7ºC.
El tiempo en Benidorm
Día con predominio de nubes altas y ambiente suave, sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC de mínima y 16ºC de máxima.
El tiempo en Elda
Predominarán las nubes altas, con posibles brumas a primeras horas, y no se esperan lluvias. Las máximas alcanzarán los 17ºC y las mínimas bajarán a 5ºC.
El tiempo en Torrevieja
Cielos con nubes altas y 0% de precipitación. Temperaturas entre 9ºC de mínima y 16ºC de máxima.
El tiempo en Orihuela
Día tranquilo con nubes altas y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 6ºC y 16ºC.
El tiempo en Alcoy
Cielos con nubes altas durante todo el día y tiempo seco. Se esperan mínimas de 6ºC y máximas de 18ºC.
El tiempo en Dénia
Ambiente estable, con nubes altas y sin lluvias. Las temperaturas irán de 8ºC a 17ºC.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Banco de Alimentos de Alicante se queda con la mitad de aportaciones tras la introducción de las tarjetas monedero
- Cierran la calle Pintor Cabrera de Alicante por riesgo de caída de un arco de luces de Navidad
- El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
- El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana
- Francis, la nueva borrasca que llegará a Alicante este fin de semana
- Alicante cierra la atención presencial a los ciudadanos hasta después de Reyes por 'acumulación' de trámites
- La previsión de lluvia amenaza la Cabalgata de Reyes de Alicante
- La ilusión por ver la Cabalgata de los Reyes de Alicante no llena las sillas