Así va a ser el tiempo en la provincia de Alicante este 2 de enero de 2026

La provincia de Alicante tendrá hoy 2 de enero de 2026 predominio de cielo poco nuboso con nubes altas. Temperaturas en ascenso, localmente notable el de las máximas en el interior y prelitoral. Viento flojo con predominio de la componente oeste.

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) confirma una jornada con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 18.

La situación se complica de cara al fin de semana, pues desde este sábado se prevén unos días de lluvias que se prolongarán hasta el día 7.

El tiempo en Alicante

Jornada estable con nubes altas durante todo el día y sin precipitaciones. Las temperaturas subirán hasta los 17ºC y las mínimas se quedarán en 8ºC.

El tiempo en Elche

Cielos con nubes altas a lo largo de la jornada, sin lluvia. Se esperan máximas de 16ºC y mínimas de 7ºC.

El tiempo en Benidorm

Día con predominio de nubes altas y ambiente suave, sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC de mínima y 16ºC de máxima.

El tiempo en Elda

Predominarán las nubes altas, con posibles brumas a primeras horas, y no se esperan lluvias. Las máximas alcanzarán los 17ºC y las mínimas bajarán a 5ºC.

El tiempo en Torrevieja

Cielos con nubes altas y 0% de precipitación. Temperaturas entre 9ºC de mínima y 16ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

Día tranquilo con nubes altas y sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre 6ºC y 16ºC.

El tiempo en Alcoy

Cielos con nubes altas durante todo el día y tiempo seco. Se esperan mínimas de 6ºC y máximas de 18ºC.

El tiempo en Dénia

Ambiente estable, con nubes altas y sin lluvias. Las temperaturas irán de 8ºC a 17ºC.