El ritmo de vacunación contra la gripe aumenta un 11 % en la provincia de Alicante

La Conselleria de Sanidad ha administrado en la provincia de Alicante un 10,8% más de dosis de vacunas contra la gripe respecto al mismo período de la campaña de vacunación anterior, dato que se eleva un 14 % más en toda la Comunidad Valenciana. En total, en la semana 52, ya se han administrado 1.153.296 dosis, frente a 1.012.609 que se registraron durante esa misma semana del año anterior entre las tres provincias.

Con toda probabilidad el aumento de contagios de primeros de diciembre ha llevado a muchos a vacunarse.

En este sentido, Sanidad insiste en la importancia de inmunizarse, tanto frente a la gripe como contra el covid-19, puesto que es la medida más eficaz para evitar contraer la infección ocasionada por estos virus respiratorios, así como prevenir posibles contagios y frenar la transmisión del virus a otras personas.

Mejor ritmo

En cuanto a la vacuna antigripal, por provincias, se han administrado ya un total de 424.170 dosis en la provincia de Alicante, 132.652 dosis en Castellón y 596.474 en Valencia. En todas las provincias se ha producido un incremento del ritmo de vacunación en comparación con la misma semana de la campaña anterior: en Alicante aumenta un 10,8%; en Castellón, un 12,2 por ciento, y, en Valencia, un 16,6 por ciento.

Asimismo, desde el inicio de la campaña de vacunación se han administrado 626.522 dosis de vacunas frente al covid en la Comunidad Valenciana. Por provincias, 227.919 corresponden a Alicante, 73.182 a Castellón y 325.421 a Valencia.

Importancia de la vacuna

La Conselleria de Sanidad insiste en que vacunarse es la medida más eficaz para protegerse frente a la gripe. Se trata de un gesto sencillo y al alcance de toda la población, ya que cualquier persona puede administrarse la vacuna en su centro de salud desde que se abrió la campaña de vacunación a toda la población en general el pasado 3 de noviembre.

Cabe recordar que existe evidencia científica de que la vacuna frente a la gripe puede evitar hasta la mitad de los casos graves en la población adulta mayor. Los datos preliminares del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) indican que, en la actual temporada, la vacuna antigripal está ofreciendo una protección clínicamente relevante frente a los virus circulantes, con un comportamiento al menos comparable, e incluso más favorable, al observado en temporadas recientes.

Redacción

Infarto agudo

Además, la gripe no es una infección banal. Diversos estudios demostraron que, durante la primera semana después de una infección gripal, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio puede multiplicarse hasta por seis, y que este aumento del riesgo se mantiene elevado durante las dos semanas posteriores.

De forma similar, el riesgo de ictus también se incrementa de forma significativa después de una infección gripal, especialmente en personas mayores y en aquellas con factores de riesgo cardiovascular. En personas con enfermedades crónicas, el riesgo de desarrollar gripe grave y sus complicaciones puede multiplicarse hasta por siete.

Medidas incentivadoras

Por eso, Sanidad insiste en la necesidad de inmunizarse para protegerse uno mismo y proteger a los demás, y ha establecido una serie de medidas incentivadoras. Así, este año, la campaña de vacunación se ha realizado de manera escalonada comenzando el 1 de octubre con los grupos de riesgo (mayores de residencias y personas con discapacidad de centros especiales) y, desde ese mismo día, comenzó también la vacunación en los colegios para facilitar a padres y madres la posibilidad de inmunizar a sus hijos e hijas de Infantil.

Por otra parte, Sanidad mantiene activa la campaña de sensibilización "Hay muchos motivos para vacunarse de gripe. ¿Cuál es tu motivo?", cuyo objetivo es promover la vacunación a través de redes sociales, medios digitales, materiales informativos distribuidos en centros de salud, residencias, farmacias y hospitales. Toda la información actualizada sobre vacunación está disponible en la web de la Conselleria de Sanidad.