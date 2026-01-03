"Es un día histórico": así vivieron la captura de Maduro los venezolanos en Alicante

Una llamada de algún conocido o familiar desde Venezuela ha despertado a casi todos los venezolanos en Alicante entre las 7:00 y 8:00 de este sábado. "Se metieron los gringos" o un "por fin está pasando", fueron algunas de las frases que, con nerviosismo e incredulidad, aquellos que se enteraron primero utilizaron para avisar a los demás en casa de lo que estaba sucediendo en Caracas.

La alegría de una diáspora que lleva años ansiando algún acto de fuerza que impulse el cambio político en el empobrecido país caribeño se entremezclaba con la preocupación por los seres queridos que siguen en Venezuela, especialmente aquellos que son perseguidos por el régimen chavista, que en el último año y medio desató la más feroz e intensiva represión contra la población civil tras la pérdida de legitimidad que sufrió en las elecciones de julio de 2024.

Sin embargo, las persecuciones políticas en Venezuela datan de principios de siglo. Una víctima de estas retaliaciones es Dayana Carolina Mendoza, presidenta de la Asociación Sociocultural Iberovenezolana (Asiven) en Alicante. "Yo llevo desde el 2002 aquí en España y no he podido volver" porque yo me vine tirándole piedra a Chávez. Yo creo que si voy me dejan ahí presa o a saber", declara Mendoza.

"Yo tengo familia todavía allí que vive cerca y me han estado pasando videos. La gente está muy nerviosa porque, claro, ellos estaban pensando que no iba a pasar esto tan rápido. Se sabía que iba a pasar, pero no tan rápido", añade la presidenta de Asiven. Para ella, regresar a su país pasa necesariamente por un cambio de régimen, y por eso su primera reacción es de esperanza: "Yo creo que ahora mismo hay que seguir luchando y no bajar la bandera. La gente va a salir adelante, Venezuela sí va a salir adelante".

Horas de tensión

En todo caso, Mendoza, caraqueña de nacimiento, siente tristeza por "la gente que vive cerca, que le ha caído esto de sorpresa. Y yo sé que la gente que está en ese momento ahí la está pasando muy mal. Nerviosa, porque no se sabe lo que pueda pasar". "Y bueno, esperemos que no haya tantos muertos", apostilla Mendoza.

En Asiven ayudan habitualmente a la integración de venezolanos que huyen de la miseria y la violencia represiva. Es el caso de Juan Pablo, nombre ficticio de un periodista que llegó a Alicante en septiembre tras más de un año de amenazas e intimidación por denunciar la detención arbitraria de su cuñada en agosto de 2024. "La libertad completa de mi cuñada depende de que haya un cambio en el país", señala el joven, que asegura que recibe las informaciones de la captura de Nicolás Maduro "impresionantemente, porque la libertad completa de mi cuñada depende de que haya un cambio en el país".

"Mi familia está celebrando, pero están expectantes y resguardados, con cautela porque hay mucho silencio y en nuestra región el gobernador ya ha avisado de que saldrá con grupos violentos a tomar las calles", ha añadido Juan Pablo sobre la situación que viven en su tierra natal.

Emoción y esperanza

El otro gran colectivo de la comunidad venezolana en Alicante es la Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela España (Amasve). Su vicepresidenta, Jolimar González, confiesa que a primera hora la despertaron con la noticia: "Me dijeron 'mira lo que está pasando' y me puse a llorar, en mi casa se recibió la noticia con mucha emoción y esperanza". Ella también tiene "muchos familiares" en Venezuela, y asegura que están todos "contentos, pero resguardados y esperando noticias".

González recuerda que aunque su asociación es "apolítica y de labor social, no podemos tapar el sol con un dedo", para enfatizar que en Venezuela "hay muchas familias en incertidumbre atravesando este momento" a la espera de una solución a la crisis política y económica.

Para los más jóvenes, que han nacido y crecido bajo un mismo régimen cada vez más autoritario y aparentemente invencible, ver al chavismo recibir un golpe de este calibre, casi mortal, es algo inaudito. "Cuando terminé la llamada empecé a temblar y dije 'es que llegaron los gringos de verdad'", narra David Duarte, un venezolano que dejó el país para estudiar en Alicante, hace ya seis años.

"Mi familia y yo pensamos que la situación en el país era insostenible, ahora hay que ver cuáles son los pasos a seguir y que puede hacer cada uno. Es un día histórico", es la opinión final de Duarte. A este respecto, Yonel Hernández, el coordinador de Vente, el partido de María Corina Machado, en la provincia de Alicante, ha respondido a INFORMACIÓN que la formación política "se comunicará con los medios en el momento indicado", señal de que también en la oposición se encuentran a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos que, en todo caso, han abierto una vía de esperanza para los venezolanos alrededor del mundo.