¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia

Ya vienen los Reyes Magos pero, ¿podrán hacer parada en Alicante para sus Cabalgatas? Las lluvias, la nieve, el viento y los fenómenos costeros quitan el protagonismo a sus Majestades de Oriente en una de las noches más mágicas y esperadas del año tanto por los pequeños como los mayores de la casa.

La previsión meteorológica de la Aemet anuncia los avisos para los días previos y durante la visita de los Reyes Magos. El norte de la provincia será el más castigado y el que más alertas amarillas tiene por precipitaciones e incluso nevadas. El litoral alicantino tendrá que poner su vista a los fenómenos costeros que podrán desarrollarse el mismo día 5. A todo ello, se suma el viento que soplará fuerte a partir de este sábado 3.

Estas son las alertas amarillas emitidas por Aemet a partir de hoy

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por lluvias de nivel amarillo (peligro bajo) en el litoral norte de la provincia de Alicante para la tarde y noche de este sábado 3 de enero de 2026.

Según la previsión, entre las 20:00 y las 23:59 horas se espera una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados que podrían ser significativos en cortos periodos de tiempo. En concreto, se contempla la posibilidad de que se registren hasta 20 milímetros de lluvia en una sola hora, así como acumulaciones de hasta 60 milímetros durante el episodio. En la misma línea se mantiene el domingo 4 de enero.

¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Estos son los avisos anunciados por la Aemet

Para el lunes 5 de enero, Aemet ha emitido varios avisos de nivel amarillo (peligro bajo) para la provincia de Alicante que afectarán tanto al interior como al litoral.

En el interior de Alicante, el aviso estará activo durante toda la jornada, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, ante la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 4 centímetros en 24 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Se trata de un episodio que podría complicar la circulación en zonas altas y carreteras secundarias.

Por otro lado, el litoral alicantino también se verá afectado por un temporal marítimo. Aemet ha activado avisos por fenómenos costeros tanto en el litoral norte como en el litoral sur de la provincia, entre las 09:00 y las 19:59 horas. Se espera viento del nordeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 3 metros, con una probabilidad igualmente situada entre el 40% y el 70%.

Diferentes municipios alicantinos ya han cancelado sus Cabalgatas de Reyes por esta previsión de alertas y la incertidumbre entra en los Ayuntamientos que todavía barajan alternativas y posibilidades para ejecutar el evento de la manera más segura posible.

Las Cabalgatas suspendidas, por el momento, son:

El Campello.

Busot.

Dolores.

Algunas localidades como Albatera o Formentera del Segura han cambiado sus días de celebración para poder celebrarlas sin riesgo de precipitaciones.

El tiempo en Alicante

Jornada estable con nubes altas durante todo el día y con posibles precipitaciones a partir de la tarde. Las temperaturas subirán hasta los 19ºC y las mínimas ascenderán a 11ºC.

El tiempo en Elche

Cielos con nubes altas a lo largo de la jornada, con probabilidad de lluvia a partir del mediodía. Se esperan máximas de 18ºC y mínimas de 8ºC.

El tiempo en Benidorm

Día con predominio de nubes altas y precipitaciones durante toda la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 12ºC de mínima y 17ºC de máxima.

El tiempo en Elda

Predominarán las nubes altas y se esperan lluvias a partir del mediodía. Las máximas alcanzarán los 16ºC y las mínimas subirán hasta los 8ºC.

El tiempo en Torrevieja

Cielos con nubes altas y 50% de precipitación a partir del mediodía. Temperaturas entre 10ºC de mínima y 16ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

Día tranquilo con nubes altas y posibles lluvias al caer la noche. Las temperaturas se moverán entre 7ºC y 17ºC.

El tiempo en Alcoy

Cielos con nubes altas durante todo el día y precipitaciones a partir del mediodía. Se esperan mínimas de 8ºC y máximas de 12ºC.

El tiempo en Dénia

Alerta amarilla por lluvias durante todo el día con nubes altas. Las temperaturas irán de 9ºC a 17ºC.