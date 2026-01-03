Los Reyes Magos pendientes del tiempo en Alicante: Aemet activa la alerta naranja en el litoral norte

Ya vienen los Reyes Magos pero, ¿podrán hacer parada en Alicante para sus Cabalgatas? Las lluvias, la nieve, el viento y los fenómenos costeros quitan el protagonismo a sus Majestades de Oriente en una de las noches más mágicas y esperadas del año tanto por los pequeños como los mayores de la casa.

La previsión meteorológica de la Aemet anuncia los avisos para los días previos y durante la visita de los Reyes Magos. El norte de la provincia será el más castigado ya que la agencia ha emitido alerta naranja por lluvias y avisos amarillos por precipitaciones e incluso nevadas. El litoral alicantino tendrá que poner su vista a los fenómenos costeros que podrán desarrollarse hasta el mismo día 5. A todo ello, se suma el viento que seguirá soplando fuerte, cuestión que dificultará el ambiente.

Estas son las alertas naranjas y amarillas emitidas hoy por Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por lluvias de nivel naranja (peligro importante) en el litoral norte de la provincia de Alicante para la mañana de este domingo 4 de enero de 2026.

Según la previsión, hasta las 11:59 horas se espera una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados que podrían ser significativos en cortos periodos de tiempo. En concreto, se contempla la posibilidad de que se registren hasta 114 milímetros de lluvia en 12 horas.

También continúa activo el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias en la misma zona. Se prevé una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados de hasta 20 milímetros de lluvia en una hora.

Además, los avisos por fenómenos costeros se mantienen en ambos litorales con vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Estos son los avisos anunciados por la Aemet

Para el lunes 5 de enero, Aemet ha emitido varios avisos de nivel amarillo (peligro bajo) para la provincia de Alicante que afectarán tanto al interior como al litoral.

En el interior de Alicante, el aviso estará activo durante toda la jornada, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, ante la posibilidad de acumulaciones de nieve de hasta 4 centímetros en 24 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Se trata de un episodio que podría complicar la circulación en zonas altas y carreteras secundarias.

Por otro lado, el litoral alicantino también se verá afectado por un temporal marítimo. Aemet ha activado avisos por fenómenos costeros tanto en el litoral norte como en el litoral sur de la provincia, entre las 09:00 y las 19:59 horas. Se espera viento del nordeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 3 metros, con una probabilidad igualmente situada entre el 40% y el 70%.

El Día de Reyes también tendrá alertas

El interior de la provincia de Alicante estará este martes, 6 de enero, bajo alerta amarilla por bajas temperaturas, según el aviso activado por la Aemet para la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 08:59 horas. El fenómeno previsto son temperaturas mínimas muy bajas, con valores que podrían descender hasta los -4 grados centígrados, especialmente en zonas de interior y áreas más elevadas, donde el frío suele apretar con más insistencia durante la madrugada.

La probabilidad de que se alcancen estos registros se sitúa entre el 40% y el 70%, un margen suficiente para extremar la precaución. Estas condiciones pueden provocar heladas, con el consiguiente riesgo para la circulación, la agricultura y las personas más vulnerables. El termómetro, en modo invernal severo, dibuja así una noche de Reyes marcada por el frío intenso en el interior alicantino, donde conviene abrigarse bien y prestar atención a posibles incidencias asociadas a las bajas temperaturas.

Cabalgatas de Reyes suspendidas en Alicante

Diferentes municipios alicantinos ya han cancelado sus Cabalgatas de Reyes por esta previsión de alertas y la incertidumbre entra en los Ayuntamientos que todavía barajan alternativas y posibilidades para ejecutar el evento de la manera más segura posible.

Las Cabalgatas suspendidas, por el momento, son:

El Campello.

Busot.

Dolores.

Algunas localidades como Albatera, Calp o Formentera del Segura han cambiado sus días de celebración o han pensado en alternativas para poder llevar la magia de los Reyes sin depender del riesgo de precipitaciones.

¿Qué Cabalgatas de Reyes puedo ver en Alicante?

Si el tiempo no lo impide, sus Majestades de Oriente estarán presentes en varios puntos de la provincia.

Ante las previsiones de lluvia, tanto Alicante como Elche han realizado cambios en su programación especial. La ciudad alicantina ha pasado la Cabalgata de las Carteras Reales al pabellón de deportes Rafael Pastor, mientras que el Ayuntamiento ilicitano ha cancelado la venta de sillas para la Cabalgata.

Alcoy también ha tenido que cambiar sus planes por la llegada de las precipitaciones y no ha podido llevar a cabo su tradicional Campamento Real en el preventorio, actividad que fue sustituida por una chocolatada.

Por otro lado, Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, Sant Joan d'Alacant, Mutxamel, La Nucia y Confrides mantienen sus Cabalgatas y eventos para recibir a los Reyes Magos.

El tiempo en Alicante

Jornada inestable con nubes altas y precipitaciones durante todo el día hasta el martes 6.. Las temperaturas rondarán los 16ºC de máximas y las mínimas se mantendrán en 11ºC.

El tiempo en Elche

Cielos con nubes altas a lo largo de la jornada, con lluvias continuadas hasta el martes 6. Se esperan máximas de 14ºC y mínimas de 10ºC.

El tiempo en Benidorm

Día con predominio de nubes altas y precipitaciones hasta el martes 6. Las temperaturas oscilarán entre 10ºC de mínima y 14ºC de máxima.

El tiempo en Elda

Predominarán las nubes altas y se esperan lluvias continuadas hasta el martes 6. Las máximas alcanzarán los 11ºC y las mínimas subirán hasta los 7ºC.

El tiempo en Torrevieja

Cielos con nubes altas y 100% de precipitación hasta el martes 6. Temperaturas entre 11ºC de mínima y 15ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

Día inestable con nubes altas y lluvias hasta el martes 6. Las temperaturas se moverán entre 9ºC y 13ºC.

El tiempo en Alcoy

Cielos con nubes altas durante todo el día y precipitaciones hasta el martes 6. Se esperan mínimas de 6ºC y máximas de 10ºC.

El tiempo en Dénia

Alerta naranja por lluvias durante todo el día con nubes altas. Las temperaturas irán de 9ºC a 15ºC. El aviso estará activo hasta el mediodía de este domingo pero las lluvias continuarán hasta el martes 6.