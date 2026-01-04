Alicante, líder en la Comunidad Valenciana en... ¿precipitaciones?

Alicante ha vuelto a amanecer con una jornada pasada por agua. La Aemet ha emitido alertas naranjas y amarillas en el litoral norte del territorio. Pero eso no es todo, la Comunidad Valenciana también continúa con avisos amarillos en la provincia de Valencia que sitúan a su litoral sur en peligro bajo.

Alicante, líder autonómico en precipitaciones

Según la Associació Valenciana de Meteorologia, Avamet, la provincia se alza con cuatro de los cinco puestos de los municipios que más milímetros de agua se han acumulado en las estaciones meteorológicas ubicadas en ellos. El ranking actual (contabilizado desde la medianoche de este domingo) queda de la siguiente manera:

La Vall de Laguar, Benimaurell, Alicante - 129,4 l/m2 La Vall d'Ebo, Alicante - 125,8 l/m2 Gandía, Parpalló-Borrell, Valencia - 119,4 l/m2 Benigembla, Ajuntament, Alicante - 117,0 l/m2 Benigembla, Font Nova, Alicante - 112,8 l/m2

Alertas emitidas hoy por Aemet

Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso por lluvias de nivel naranja (peligro importante) en el litoral norte de la provincia de Alicante para la mañana de este domingo 4 de enero de 2026.

Según la previsión, hasta las 17:59 horas se espera una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados que podrían ser significativos en cortos periodos de tiempo. En concreto, se contempla la posibilidad de que se registren hasta 110 milímetros de lluvia en 12 horas.

También continúa activo el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias en la misma zona. Se prevé una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados de hasta 60 milímetros de lluvia en una hora.

Además, los avisos por fenómenos costeros se mantienen en ambos litorales con vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Valencia y Castellón

En esta provincia, se prevé en el litoral sur una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, con acumulados de hasta 60 milímetros de lluvia en una hora. Además de fenómenos costeros se mantienen en la misma zona con vientos del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros.

Castellón, por el momento, está sin alertas por precipitaciones durante la jornada de hoy.