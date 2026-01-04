Alicante recibe a las Carteras Reales bajo el techo del pabellón Rafael Pastor

Las Carteras Reales han prologado en la tarde de este domingo, en el pabellón deportivo Rafael Pastor, la llegada de los Reyes Magos a Alicante, prevista para este lunes. La ciudad ha recibido a las emisarias de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes tendrán su turno para recorrer las calles en la Cabalgata de este lunes, que se mantiene pese al pronóstico de lluvias que ya ha obligado a cancelaciones, aplazamientos y modificaciones en otros municipios.

La previsión de lluvias en la tarde de este domingo ha obligado a la concejalía de Fiestas a cambiar la Cabalgata de las Carteras inicialmente prevista por la celebración de un acto en este recinto deportivo, situado junto al estadio José Rico Pérez. Sin embargo, finalmente la meteorología tomó otro camino y no llovió en Alicante la tarde de este domingo.

Bailes a cubierto

El boato previo a la llegada de las carteras lo han protagonizado los integrantes del ballet de Gisela Comins, que han representado una escenografía oriental y otra ambientada en el mundo de las flores. Las carteras reales se han dirigido a todos los más pequeños para trasladarles el mensaje de ilusión de los Reyes Magos en las víspera de su llegada a Alicante.

Las carteras reales de los Reyes Magos 2025 / Jose Navarro

Las puertas de la instalación deportiva se abrieron en torno a las 17:00 horas para que los pequeños y los familiares pudieran ocupar las distintas localidades. Como amenización de la espera, han podido presenciar una actuación musical infantil. La llegada de las Carteras Reales de Melchor (Luz Sigüenza), Gaspar (Elena Vidal) y Baltasar (Paloma Arroyo) se produjo pasadas las 18:00. La emoción estuvo también patente en el rostro de las protagonistas de la tarde, quienes dirigieron unas palabras a los niños y, a continuación, comenzaron a recoger las misivas para que estas peticiones se conviertan en realidad en la noche más mágica del año.

"Lo importante es haber podido ver la ilusión de los niños"

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado que “lo importante en esta jornada previa a la Cabalgata es haber podido ver la ilusión y emoción de los niños que han podido acercarse a las Carteras y pedirle sus deseos a los Reyes”. La llegada de las Carteras Reales, que se ha convertido en otra de las citas indispensables del programa de actos navideños de Alicante, iba a discurrir desde la Plaza de España hasta el final de la Rambla, donde las Carteras iban a pronunciar el Mensaje Real y recoger las cartas. La Concejalía de Fiestas, ante la previsión de fuertes lluvias, decidió que el acto variara su estructura y se trasladase al polideportivo Rafael Pastor.