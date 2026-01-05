Alerta en las Hogueras por la venta de entradas falsas para racós joves en Alicante

La cuenta atrás para las Hogueras de Alicante ha arrancado este año con una alerta que ha puesto en guardia a varias comisiones y a numerosos jóvenes. Una página web fraudulenta ha comenzado a vender entradas y mesas para algunos de los racós jove más populares de la ciudad utilizando sin autorización el nombre de las hogueras y ofreciendo precios muy por debajo de los habituales. Un reclamo atractivo que, según reconocen los propios presidentes de las comisiones afectadas, puede haber provocado ya víctimas sin que estas sean conscientes de ello.

Nosotros empezábamos la venta el 7 de enero, con las condiciones de siempre, y esto no se ajusta en absoluto a nuestra forma de trabajar Josep Amand Tomàs — presidente de Sèneca-Autobusos

Los racós afectados son los de Sèneca-Autobusos, Paseíto Ramiro, Explanada y Carrer Sant Vicent, cuatro de los espacios más concurridos durante las noches de Hogueras. En la web señalada como estafa se ofertaban entradas a cinco euros por noche, cuando el precio habitual ronda los diez euros, una diferencia que levantó las sospechas, pero que también pudo resultar decisiva para captar a un público joven deseoso de asegurar su acceso con antelación.

Una imagen de alerta anunciada en la pagina web de las hogueras afectadas / INFORMACIÓN

Entradas que no existen y un procedimiento falso

El denominador común en todas las comisiones afectadas es claro: ninguna había iniciado todavía la venta de entradas ni utiliza plataformas externas para la reserva de mesas. De hecho, en algunos casos el proceso ni siquiera estaba calendarizado. "Nosotros empezábamos la venta el 7 de enero, con las condiciones de siempre, y esto no se ajusta en absoluto a nuestra forma de trabajar", explica Josep Amand Tomàs, presidente de Sèneca-Autobusos.

Salen con tu nombre, la gente cree que es oficial y tú no puedes pararlo. No tenemos acceso a la web ni forma de bloquearla, solo podemos avisar y denunciar Manolo García — presidente de la hoguera Explanada

El presidente reconoce que el fraude salió a la luz casi por casualidad. "Nos avisó un padre que nos preguntó si aquello era nuestro. Si no te topas con ello, no te enteras", señala Tomàs. A partir de ese aviso, las comisiones se pusieron en marcha para alertar de la situación a los posibles afectados. "Cuando entras a comprar te piden un número de tarjeta, pero no sabemos realmente qué están cobrando ni qué hacen con esos datos. Estamos en un momento en el que cualquier cosa puede parecer verdadera o falsa", añade el presidente de Sèneca-Autobusos.

Avisos en redes: "Te deja mal cuerpo"

Ante la imposibilidad de actuar directamente contra la página, todas las hogueras afectadas han optado por advertir públicamente del engaño a través de sus redes sociales, calificando la web de estafa y aclarando que las entradas todavía no están a la venta. Es, reconocen, la única herramienta inmediata de la que disponen.

Te deja mal cuerpo, porque nadie ha puesto nada a la venta todavía. Estamos con las Navidades y hasta que no pasan no empezamos con todo esto Mari Carmen Orts — presidenta de la hoguera Plaza de Santa María

"Es una situación de total indefensión", resume Manolo García, presidente de la hoguera Explanada. "Salen con tu nombre, la gente cree que es oficial y tú no puedes pararlo. No tenemos acceso a la web ni forma de bloquearla, solo podemos avisar y denunciar", señala García.

El impacto no es solo organizativo, también personal. Mari Carmen Orts, presidenta de la hoguera Plaza de Santa María, reconoce que la noticia le provocó inquietud. "Te deja mal cuerpo, porque nadie ha puesto nada a la venta todavía. Estamos con las Navidades y hasta que no pasan no empezamos con todo esto", explica la responsable de la comisión que gestiona el racó jove de Paseíto Ramiro. Orts subraya que el planteamiento de la web ya resultaba sospechoso: "Todo junto, los cuatro racós, el mismo tipo de entrada y a cinco euros, es raro".

El encargado del racó jove lo puso enseguida en redes aclarando que era falso. De momento no sabemos nada más, solo podemos avisar y denunciar María Victoria Guijarro — presidente de la hoguera Carrer Sant Vicent

Desde la hoguera Carrer Sant Vicent, su presidenta María Victoria Guijarro relata que tuvo conocimiento del caso a través de otras hogueras. "El encargado del racó jove lo puso enseguida en redes aclarando que era falso. De momento no sabemos nada más, solo podemos avisar y denunciar, es lo único que nos queda", apunta Guijarro.

Llamada a la prudencia

Los presidentes de las comisiones afectadas acudirán esta semana a presentar una denuncia ante la Policía Nacional con el objetivo de que se investigue el origen de la web y se proceda a su retirada. Asumen que el daño ya puede estar hecho, pero confían en frenar nuevos intentos de estafa.

Más allá de este caso concreto, las hogueras advierten del riesgo creciente de este tipo de prácticas, que no solo perjudican económicamente a posibles víctimas, sino que dañan la imagen de la Fiesta y generan desconfianza. Por eso insisten en un mensaje claro: desconfiar de precios anormalmente bajos, consultar siempre los canales oficiales de cada comisión y tener en cuenta que, a día de hoy, las entradas para estos racós jove no están a la venta.