Alicante habilita 50 plazas extra en el albergue municipal ante la lluvia y la bajada de las temperaturas

El Ayuntamiento de Alicante activa desde la noche de este lunes, 5 de enero, a las 20.00 horas, el dispositivo especial por climatología adversa para personas que pernoctan en la calle, ante la previsión de precipitaciones y el descenso de las temperaturas. La medida estará en vigor, en principio, hasta la mañana del jueves, 8 de enero, cuando se evaluará la evolución meteorológica para decidir si es necesario prorrogarla.

El dispositivo, coordinado por la Concejalía de Bienestar Social y gestionado a través del convenio municipal con Cruz Roja, contempla el refuerzo de las plazas de alojamiento temporal mediante la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS). Esta ampliación permitirá que hasta 50 personas más puedan pernoctar cada noche, que se suman a las 69 plazas fijas con las que cuenta el centro, ubicado en la calle Doctor Jiménez Díaz, número 27.

El gimnasio funcionará en horario nocturno, de 20.00 a 8.00 horas, y ofrecerá alojamiento en camillas con aislamiento térmico, sacos de dormir y mantas para hacer frente al frío. Además, las personas usuarias recibirán kits individualizados de aseo e higiene personal y tendrán acceso a servicio de desayuno, comida, a las 14.00 horas, y cena.

De forma paralela, el Ayuntamiento y Cruz Roja reforzarán durante estos días la atención en la vía pública a través de los equipos de calle, que prestan asistencia directa a las personas sin hogar. En estas rutas se informa de la apertura del CAUS y se facilita la derivación o el traslado al recurso a quienes acepten utilizarlo.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que con este dispositivo "el Ayuntamiento amplía su capacidad de acogida para las personas sin hogar, con el fin de que tengan un sitio donde dormir y alimentarse en estas jornadas en las que se prevén precipitaciones y bajas temperaturas en Alicante".

Contraste con un día de Navidad sin dispositivo activado

La activación de este refuerzo contrasta con lo ocurrido el pasado día de Navidad, cuando Alicante vivió la jornada más lluviosa de su historia y una de las más frías de los últimos años. A pesar de que las precipitaciones se mantuvieron durante casi todo el día, el Ayuntamiento no puso en marcha entonces el dispositivo de emergencia por climatología adversa, una decisión que fue duramente criticada por entidades sociales.

Asociaciones solidarias denunciaron que decenas de personas sin hogar pasaron la noche a la intemperie, con sus pertenencias completamente empapadas. Carmen Soler, presidenta de Reacción Solidaria, aseguró que intentó contactar con el Ayuntamiento durante toda la jornada sin obtener respuesta y lamentó que otros colectivos, como Cruz Roja o incluso la Policía Local, tampoco contaran con información sobre posibles medidas extraordinarias. A su juicio, el dispositivo debería haberse activado “por urgencia y por humanidad”, dada la situación meteorológica. “Habrá mucha gente con la ropa y sus pertenencias mojadas, ya que algunas tiendas son de segunda mano y otros se fabrican un refugio con lo que pueden”, advirtió entonces, calificando la situación de “lamentable”.

En otras ocasiones en las que sí se ha activado este recurso, como ahora, se habilitan 50 plazas adicionales en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), que se suman a las 69 habituales, y se amplían los servicios de manutención. Desde el gobierno local, señalaron a este diario que el día de Navidad “no se cumplían las condiciones para la puesta en marcha del dispositivo por climatología adversa”.