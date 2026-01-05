Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido

Alicante recibe este lunes, 5 de enero, a los Reyes Magos de Oriente pese a la lluvia. La ciudad mantiene la celebración de la tradicional Cabalgata, en la que participarán más de 1.300 personas vinculadas a las distintas fiestas locales y un total de 24 carrozas que recorrerán el centro urbano.

La jornada llega marcada por un tiempo adverso. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya advertía de lluvias persistentes, un pronóstico que se ha cumplido desde primera hora. La borrasca Francis mantiene un temporal invernal en la ciudad, con precipitaciones continuadas, cielos cubiertos y temperaturas contenidas, entre los 8 y los 12 grados. La elevada humedad y el viento del nordeste acentúan la sensación de frío en un lunes gris y desapacible.

Recorrido y horarios

Pese a este escenario, el programa de actos se mantiene sin cambios. Los Magos de Oriente harán su primera aparición a las 17.00 horas junto a las Escaleritas de la Reina, en el puerto de Alicante. Desde allí, Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) se trasladarán a la Plaza de Toros, donde a las 18.00 horas saludarán a los niños que asistirán previamente a un espectáculo infantil.

Tras este encuentro, Sus Majestades se dirigirán al Palacio Provincial, punto de partida de la Cabalgata, que comenzará a las 19.00 horas. El desfile recorrerá la avenida de la Estación, la plaza de los Luceros, la avenida de Alfonso El Sabio, la Rambla y la calle Altamira, para finalizar en la plaza del Ayuntamiento alrededor de las 21.30 horas. Allí, los Reyes se dirigirán a los más pequeños desde una tarima situada frente a la fachada consistorial, poniendo el broche final a las celebraciones navideñas 2025-26 en la ciudad.

La ampliación del recorrido, que arranca en la avenida de la Estación a la altura del Palacio Provincial, ha permitido habilitar 1.700 sillas adicionales. Esta medida refuerza el dispositivo para acoger a un desfile que es el más multitudinario de cuantos se celebran en Alicante.

Composición de la Cabalgata

Tres trenes compondrán la cabalgata: lúdico, bíblico y comercial. El tren lúdico estará compuesto por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet. También, por dos espectáculos de gran formato, con iluminación y sonorización propia. Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente, y relativas al nacimiento del niño Jesús.

Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán el Tren Bíblico. En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y lo cerrará una banda de música, como también sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde las que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin glúten. El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos u otros elementos que ofrecer al público.

Cabalgatas por los barrios de Alicante

Villafranqueza - El Palamó: 18:30 h

La jornada del 5 de enero comenzará con la Cabalgata de Villafranqueza - El Palamó, que dará inicio a las 18:30 horas. El recorrido arrancará en la Plaza Constitución, continuará por la calle Castelar y la calle de las Palomas, pasando luego por la calle Músico José Torregrosa. Después, el desfile regresará a la Plaza Constitución para continuar por la calle Petrer, el cruce con la calle Postigos y finalizará en la zona peatonal junto a la ermita. Esta cabalgata será una de las más tradicionales, llevando la magia a uno de los barrios más emblemáticos de Alicante.

Ciudad Jardín: 18:30 h

Simultáneamente, a las 18:30 h, arrancará la Cabalgata de AVV Convivencia Ciudad Jardín. Esta cabalgata recorrerá el barrio con un itinerario que incluirá la calle Pintor Peyret, la Avenida de Novelda, la Avenida Economista Germán Bernacer, y varias calles principales del barrio como Roque Chabas, Francisco Martínez Morella, Ortega y Gasset, Cura Planelles, y Biar, entre otras. El recorrido será largo, permitiendo que los Reyes Magos lleguen a una gran parte de este barrio.

Albufereta - Playa Blanca: 19:00 h

A las 19:00 h, la Cabalgata de Albufereta - Playa Blanca comenzará en el Polideportivo Costa Blanca, siguiendo por la calle Olimpo, el Vial Floral de España y el camino Colonia Romana, hasta regresar nuevamente al polideportivo. Esta cabalgata se centrará en la zona costera de Alicante, un recorrido que promete ser muy especial para los residentes de Albufereta y Playa Blanca.

La Pau de Verdegás: 19:00 h

A las 19:00 h también comenzará la Cabalgata de La Pau de Verdegás, que recorrerá la Carretera Verdegás, pasando por el Parque de las Macetas, bajando hacia el colegio y regresando por la calle Mayor hasta llegar a la Plaza de España. Este desfile permitirá a los vecinos de Verdegás vivir una noche mágica, llena de alegría y emoción.

San Blas: 20:00 h

Para terminar la jornada la Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente samblasina tendrá lugar el lunes 5 de enero de 2026 a partir de las 20:00 horas desde la calle Baltasar Carrasco. La comitiva real seguirá su camino por Poeta Garcilaso, entrará por la avenida Condes de Soto Ameno, continuará por la calle General Mancha y finalizará en Pintor Gisbert.

6 de enero de 2026: Más cabalgatas por los barrios

La Cañada del Fenollar: 09:00 a 14:30 h

El 6 de enero comenzará temprano con la llegada de los Reyes Magos a la Cañada del Fenollar, donde los Reyes se encontrarán con los vecinos de la zona en la Plaza de la Ermita de San Jaime. La recepción estará abierta de 09:00 a 14:30 h, permitiendo que todos los residentes puedan acercarse a saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar y disfrutar de la magia de este día especial.

Cabalgata de La Pau de Verdegás: 19:00 h

A las 19:00 h, la Cabalgata de La Pau de Verdegás repetirá el recorrido realizado el día anterior, asegurando que los vecinos de esta zona puedan disfrutar de un segundo paso de los Reyes Magos por sus calles. Esta será una excelente oportunidad para aquellos que no pudieron asistir el 5 de enero.