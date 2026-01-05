La Comunidad está a la cola de España en el número de aprobados en ESO y Bachillerato

La cifra de alumnos de Secundaria y de Bachillerato de la Comunidad Valenciana que obtiene el título al acabar los estudios está a la cola del país. Casi el 80 % del alumnado logra el graduado al finalizar la ESO, mientras que casi la mitad de los estudiantes de BAT (un 47,4 %) obtienen el certificado de BAT, según el último informe del Ministerio de Educación, correspondiente al curso 23-24. Tras haber puesto en marcha ya un primer refuerzo en Matemáticas y Lengua, la Conselleria de Educación trabaja ya en una nueva reforma tanto para los colegios, como para los institutos, de cara al próximo curso, encaminada a mejorar los resultados académicos.

En comparación con el resto de comunidades autónomas, Asturias es la región con la tasa más alta de población propuesta para obtener el graduado de Secundaria, la enseñanza obligatoria que tienen que cursar los jóvenes desde los 12 a los 16 años, con un 89,9 %. Le siguen Cantabria, con un 88,6 % y País Vasco, con 86,3 %. Los valores más bajos corresponden a las dos ciudades autónomas, Melilla, 74,0 % y Ceuta, 75,4 %, seguidas por la Comunidad Valenciana, 76,8 % y Baleares, 77,7%. A nivel nacional, ocho de cada diez alumnos logra el título oficial de la ESO (0,5 puntos más que el curso anterior).

Por sexo, el porcentaje correspondiente a las mujeres supera en todas las comunidades autónomas al de los hombres, mostrando la diferencia más significativa la ciudad autónoma de Melilla, (17,7 puntos porcentuales), seguida a cierta distancia de Aragón (10,7 p.p) y Comunidad Valenciana, (10,5 p.p. de diferencia). Por el contrario, las diferencias más reducidas entre ambos sexos corresponden a Asturias (0,9 puntos porcentuales), y Ceuta, (2,6 p.p).

En Bachillerato, enseñanza que se cursa desde los 16 a los 18 años, tras acabar la ESO, el rango de variación de las tasas de titulados entre comunidades autónomas es bastante amplio. De nuevo, las tasas más altas se encuentran en Asturias (67,6 %), País Vasco (65,5 %), Cantabria (62,5 %) y Galicia (62,1 %); y las inferiores están en las Islas Baleares (43,4 %), Ceuta (46,1 %), Comunidad Valenciana (47,4 %) y Cataluña (48,3 %), según las mismas estadísticas. En toda España, la tasa bruta de población que finaliza el Bachillerato se sitúa en el 54,9 %, cifra 0,7 puntos inferior a la del curso anterior (55,6 %).

Mejores resultados en FP

Frente a esa posición desfavorable que alcanzaron los estudiantes de la Comunidad Valenciana en la ESO y BAT, en Formación Profesional (FP) han demostrado tener mejores resultados, una enseñanza en auge, que ha llevado a la Conselleria de Educación a amentar a 60.664 las plazas ofertadas en la provincia de Alicante este curso, un 3,9 % más que el anterior.

La Comunidad es la segunda con más tasa de titulados en los ciclos medios de FP

En concreto, en los grados medios, a los que puede acceder a partir de los 17 años, los estudiantes de la Comunidad están a la cabeza de España. Cataluña lidera la tasa de titulados en este tipo de enseñanza (36,0 %), seguida a cierta distancia de la Comunidad Valenciana (30,6 %), Cantabria (30,2 %), y Galicia (29,7 %), mientras que se sitúan en la parte inferior de la clasificación Castilla-La Mancha (22,1 %), Castilla y León (24,3 %) y Baleares (24,3 %), tal y como arroja el informe del ministerio.

En el caso de los grados superiores, un 33,6 % del alumnado de la Comunidad finaliza los estudios, ligeramente por debajo de la media nacional que es de un 36,8 %. Por regiones, destaca Cataluña (46,0 %), seguida a cierta distancia de Galicia (39,2 %) y País Vasco (39,1 %). En el extremo opuesto se sitúan Baleares (18,0 %), Melilla (25,4 %) y de Ceuta (26,3 %) y Castilla-La Mancha (27,6 %).

Cambios el próximo curso

La consellera de Educación, Carmen Ortí, reconoció, el pasado mes en su primera comparecencia en las Cortes, que todavía quedan retos por afrontar y anunció que trabajará en la modificación del currículum de Primaria, ya impulsada durante la etapa de Rovira de cara al próximo curso, para reforzar Lengua y Matemáticas, junto con el fomento de la lectura, así como los de determinadas asignaturas de Bachillerato, "con la finalidad de que haya coherencia en los currículums de cara a la prueba de acceso a la universidad".

La conselleria volverá a reforzar más Matemáticas y Lengua para mejorar los resultados académicos

Uno de los cambios que ya se anunciaron, en este sentido, a principios de curso fue la obligación de que los estudiantes estudiaran el terrorismo de ETA en los últimos cursos del instituto. Ortí también se refirió al fomento de los autores valencianos "para posibilitar el acceso a los grandes de la literatura valenciana", tras haber anunciado su antecesor con anterioridad que se excluiría a los escritores catalanes.