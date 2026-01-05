Arranca la Cabalgata de los Reyes Magos en Alicante
El desfile comenzó en la avenida de la Estación y recorre las principales calles del centro repartiendo más de 10.000 kilos de caramelos
El frío no ha podido con la emoción de los miles de alicantinos que esta tarde llenan las calles del centro para recibir a los Reyes Magos. La Cabalgata, que arrancó desde la avenida de la Estación, se despliega entre música y carrozas de colores que llenan este lunes la ciudad de magia. Tras las pequeñas lluvias de la tarde, el cielo se ha despejado y el desfile avanza con buen ritmo, mientras niños y adultos levantan la vista con expectación y los primeros caramelos vuelan desde las carrozas hacia manos ansiosas.
Entre el público, la ilusión se siente en cada gesto. Manuela Fernández, que sigue la cabalgata con su nieto, explicaba que “nos ha gustado que hayan ampliado el recorrido, se ve más amplio y puedes ir a cenar a casa más rápido. Hemos venido porque mi nieta sale en una carroza y no nos lo queríamos perder”. A su pocos metros, en la plaza de Luceros, Guillermo Maciá, con su hija, comentaba que “es la primera cabalgata que venimos a ver, tenemos mucha ilusión. El frío no nos lo quita nadie y si llueve tampoco pasa nada, lo importante es la ilusión y que llegan los Reyes Magos”.
El desfile cuenta con mas de 8.000 sillas y en el participan 1.300 personas y 24 carrozas. El acto se organiza en tres trenes que combinan tradición y espectáculo. El tren lúdico inunda las calles de música, animación, ballets y efectos de iluminación; el tren bíblico recrea escenas del nacimiento del niño Jesús y culmina con las carrozas de los Reyes, acompañadas de boato, ballet y banda de música; y el tren comercial reparte regalos y caramelos desde carrozas patrocinadas. Cada carroza real incluye un ballet y una carroza auxiliar desde la que se lanzan dulces y pequeños regalos, provocando la euforia de los más pequeños.
El recorrido continúa por la Plaza de los Luceros, la avenida de Alfonso El Sabio, la Rambla y la calle Altamira, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde a las 21:30 horas los Reyes Magos se dirigirán a los niños desde una tarima frente a la fachada, cerrando una de las citas más esperadas del año. En total, se repartirán más de 10.000 kilos de caramelos, con un ambiente que combina emoción, risas y música por todas las calles.
Esta Cabalgata completa la jornada mágica que comenzó con la llegada de los Reyes al Puerto de Alicante y la recepción en la Plaza de Toros, donde familias y niños soportaron la lluvia con paraguas y mantas, siempre con la ilusión como motor. Ahora, aunque el frío persiste, la Cabalgata sigue su curso y aún no ha terminado, llenando Alicante de alegría, color y magia hasta el último momento del desfile.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
- Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa
- ¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- Alicante traslada a un pabellón la cabalgata de las Carteras Reales por la previsión de lluvia
- Alicante, líder en la Comunidad Valenciana en... ¿precipitaciones?
- El tiempo en Alicante hoy: Noche de Reyes, roscón... y chubasquero
- El auge de los supermercados 'exprés' transforma el centro de Alicante al calor del turismo de apartamento