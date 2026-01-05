Arranca la Cabalgata de los Reyes Magos en Alicante

El frío no ha podido con la emoción de los miles de alicantinos que esta tarde llenan las calles del centro para recibir a los Reyes Magos. La Cabalgata, que arrancó desde la avenida de la Estación, se despliega entre música y carrozas de colores que llenan este lunes la ciudad de magia. Tras las pequeñas lluvias de la tarde, el cielo se ha despejado y el desfile avanza con buen ritmo, mientras niños y adultos levantan la vista con expectación y los primeros caramelos vuelan desde las carrozas hacia manos ansiosas.

Entre el público, la ilusión se siente en cada gesto. Manuela Fernández, que sigue la cabalgata con su nieto, explicaba que “nos ha gustado que hayan ampliado el recorrido, se ve más amplio y puedes ir a cenar a casa más rápido. Hemos venido porque mi nieta sale en una carroza y no nos lo queríamos perder”. A su pocos metros, en la plaza de Luceros, Guillermo Maciá, con su hija, comentaba que “es la primera cabalgata que venimos a ver, tenemos mucha ilusión. El frío no nos lo quita nadie y si llueve tampoco pasa nada, lo importante es la ilusión y que llegan los Reyes Magos”.

Alicante se rinde a los Reyes Magos pese a la lluvia y el frío. / Rafa Arjones

El desfile cuenta con mas de 8.000 sillas y en el participan 1.300 personas y 24 carrozas. El acto se organiza en tres trenes que combinan tradición y espectáculo. El tren lúdico inunda las calles de música, animación, ballets y efectos de iluminación; el tren bíblico recrea escenas del nacimiento del niño Jesús y culmina con las carrozas de los Reyes, acompañadas de boato, ballet y banda de música; y el tren comercial reparte regalos y caramelos desde carrozas patrocinadas. Cada carroza real incluye un ballet y una carroza auxiliar desde la que se lanzan dulces y pequeños regalos, provocando la euforia de los más pequeños.

Alicante desafía las bajas temperaturas para ver la Cabalgata de Reyes Magos / Rafa Arjones

El recorrido continúa por la Plaza de los Luceros, la avenida de Alfonso El Sabio, la Rambla y la calle Altamira, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde a las 21:30 horas los Reyes Magos se dirigirán a los niños desde una tarima frente a la fachada, cerrando una de las citas más esperadas del año. En total, se repartirán más de 10.000 kilos de caramelos, con un ambiente que combina emoción, risas y música por todas las calles.

Así ha sido la llegada de los Reyes Magos al puerto de Alicante / Pilar Cortés

Esta Cabalgata completa la jornada mágica que comenzó con la llegada de los Reyes al Puerto de Alicante y la recepción en la Plaza de Toros, donde familias y niños soportaron la lluvia con paraguas y mantas, siempre con la ilusión como motor. Ahora, aunque el frío persiste, la Cabalgata sigue su curso y aún no ha terminado, llenando Alicante de alegría, color y magia hasta el último momento del desfile.