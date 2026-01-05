Los Reyes Magos llegan a Alicante por mar y llenan de ilusión el Puerto pese al frío y la lluvia

Los Reyes Magos ya están en Alicante. Sus Majestades de Oriente han llegado esta fría y lluviosa tarde de lunes en barco al Puerto de Alicante, atracando en las Escaleritas de la Reina, donde han desembarcado Melchor, Gaspar y Baltasar entre aplausos y gran expectación. A su llegada, han saludado a los niños y familias que les esperaban, iniciando así una tarde muy especial para la ciudad.

Los Reyes Magos llegan al puerto de Alicante en una tarde marcada por el frío y la lluvia / Pilar Cortés

A pesar del frío y una ligera llovizna, numerosas familias se han acercado al puerto movidas por la ilusión de los más pequeños. Jessica Belmonte explicaba que “hemos venido a ver a los Reyes a pesar del frío, es por la ilusión de los peques”, mientras que Bárbara Birk señalaba que “nos vamos a quedar también a ver la cabalgata, que nunca la hemos visto y tenemos ganas”. También desde otras localidades cercanas se han desplazado hasta Alicante, como Laura Fernández, llegada desde Campello tras suspenderse allí la cabalgata por la lluvia: “Todo es por la ilusión de los niños, el frío o la lluvia no son impedimento”.

Tras el desembarco, los Reyes Magos se dirigen a la plaza de Toros, donde está prevista su llegada a las 18:00 horas, antes de dar comienzo la tradicional cabalgata, que recorrerá a partir de las 19.00 horas el itinerario habitual por el centro de la ciudad, que comenzará en la la avenida de la Estación pasando por la avenida Alfonso el Sabio y la Rambla, hasta culminar en la plaza del Ayuntamiento, poniendo el broche final a una de las citas más esperadas del año.