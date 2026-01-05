CaixaBank reparte más de 35.000 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores

CaixaBank ha repartido más de 35.000 regalos a niños en riesgo de vulnerabilidad y personas mayores con el programa "El Árbol de los Sueños". En su octava edición, la iniciativa solidaria ha entregado los regalos que han pedido en sus cartas de estas Navidades a más de 34.000 niños y, por primera vez, ha incorporado como beneficiarios a más de mil mayores que viven en residencias de toda España o que participan en talleres y utilizan servicios ofrecidos por entidades sociales en todas las comunidades autónomas.

El programa ha puesto el foco este año en los valores que conlleva que cada beneficiario reciba el regalo que había pedido por la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo.

Gracias a las cerca de 3.500 oficinas que participado en este programa, CaixaBank ha logrado llevar, un año más, ‘El Árbol de los Sueños’ a todas las comunidades autónomas. Entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre, las oficinas de CaixaBank dispusieron de cartas escritas por niños de hasta 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo por diferentes motivos y por personas mayores.

Cartas

Para colaborar con esta iniciativa, el cliente ha tenido que dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se le ha asignado una de las cartas escritas por un niño en la que se detallaba el regalo concreto que deseaba para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tuvieron hasta el 12 de diciembre para llevar su regalo a su oficina, con un límite máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y más de 400 entidades sociales vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas, incluyendo sus delegaciones, se han encargado de la recogida y reparto de los regalos, de manera que los niños han podido ver convertida su ilusión en realidad, teniendo en cuenta que para muchas familias este ha sido el único regalo que han recibido en Navidades.

Además, la entidad financiera ha incorporado este año a las personas mayores al programa, lo que le ha permitido repartir más de mil regalos en residencias de mayores y entidades sociales que promueven talleres y atención a personas mayores en todas las comunidades autónomas.

Colaboradores en "El árbol de los sueños" Comunidad Valenciana y Murcia / INFORMACIÓN

Apoyo de empresas

"El Árbol de los Sueños" es una iniciativa organizada por CaixaBank que, en esta edición, ha contado con la colaboración de un total de 403 entidades sociales, incluyendo sus delegaciones, vinculadas a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas y a la atención a personas mayores, así como con el apoyo de 433 empresas. Gracias a las casi 3.500 oficinas que han participado en este programa, CaixaBank ha logrado llevar "El Árbol de los Sueños" toda España.

La edición de 2025 es la octava de ‘El Árbol de los Sueños’ y se han atendido un total de 34.525 cartas de niños y niñas, lo que implica superar un nuevo récord de beneficiarios de la iniciativa. Con esta campaña, desde la primera edición, en 2018, CaixaBank ha conseguido ayudar a cumplir más de 220.000 deseos de niños en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación ”La Caixa”. Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Por otro lado, la actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.