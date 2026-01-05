Los comerciantes de Alicante, contentos con la campaña de Navidad: calculan un 5 % más de ventas que el año pasado

Más ventas y más caja. Los comerciantes alicantinos celebran que la campaña de Navidad, a pocos días para que finalice, ha resultado más provechosa que la de la temporada anterior. Las previsiones marcan un resultado de beneficios ligeramente superior a la campaña anterior, con aproximadamente un 5 % más de ventas.

Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, recuerda que la campaña “perdurará el fin de semana” con más compras, cambios y devoluciones, y constata “la sensación de que ha habido muchísima gente en las calles y en las tiendas, por lo que la posibilidad de venta se ha incrementado”.

Según sus cálculos, “las ventas pueden haber aumentado alrededor de un 5 %”, y recuerda que tras esta campaña llegará la etapa de rebajas. A diferencia del año pasado, explica Armengol, los alicantinos no han dispuesto del bono comercio facilitado por la Diputación de Alicante, que rebajaba los precios de venta de los productos en los comercios y la institución provincial se encargaba de pagar a los comerciantes la diferencia. “No sabemos si con el bono nos habría ido mejor, pero tener las calles con iluminación y la oferta diversa que tenemos ha animado mucho a la gente”, afirma.

Ha habido muchísima gente en las calles y en las tiendas, por lo que la posibilidad de venta se ha incrementado Vicente Armengol — Colectivo de Comerciantes por Alicante

En los comercios la sensación es similar. Pepi Correas, encargada de Alma Accesorios, confirma que este año “está siendo mejor que el anterior” porque “la gente compra más”, y calcula que las ventas “pueden haber subido alrededor de un 10 %”. Este lunes, eso sí, las ventas han bajado algo más de lo previsto “debido a las lluvias”.

Hemos tenido días sin cerrar al mediodía, trabajando hasta las 9 de la noche sin parar e incluso abriendo los domingos Archalouis Torossian — Teatro Woman Shop

En la tienda Teatro Woman Shop, ubicada en la calle del Teatro, Archalouis Torossian también explica que las ventas van “mejor que el año pasado”, porque “ha venido más gente y se ha visto a los clientes más animados”. La encargada se queja, eso sí, de la concentración de compradores en avenidas como Maisonnave. “El Ayuntamiento debería ayudarnos para que pase más gente por esta calle y que acuda al comercio local”, dice. Preguntada sobre por qué cree que ha vendido más, la encargada afirma que “ha habido días sin cerrar al mediodía, trabajando hasta las 9 de la noche sin parar e incluso abriendo los domingos”.

María Dolores de la Villa, en la perfumería Laura de Alicante. / Pilar Cortés

Otro de los establecimientos que ha visto aumentar ligeramente sus ventas respecto a la pasada navidad es la Joyería Milleiro, presente desde hace treinta años en el centro de Alicante y que se ha nutrido de la “clientela fija”. “Se ha vendido más o menos igual, quizá algo más, y lo que más buscan son sortijas”, explica Ofelia Otero, que también lamenta que las lluvias han interrumpido el ritmo de ventas este lunes. Aunque celebra que la campaña navideña enlaza con la de San Valentín, un hecho que le hace ser optimista de cara a los próximos meses.

Se ha vendido más o menos igual, quizá algo más, y lo que más buscan son sortijas Ofelia Otero — Joyería Milleiro

Cerca de esta tienda se encuentra la Perfumería Laura, con medio siglo de antigüedad y con cifras de venta muy superiores a las hasta ahora indicada: alrededor de un 20 % gracias a la “exportación de perfumes que hacen a otros países”. María Dolores de la Villa relaciona este éxito con “la infraestructura que hay detrás de este local y el cariño con el que se trabaja”.

Lado negativo

El dato adverso lo da Marisol Moreno, de la franquicia Natural World, zapatería ubicada en la turística calle San Francisco que sitúa las ventas de este año en aproximadamente un 20 % menos. “Quizá el Black Friday de finales de noviembre nos ha frenado, pero este es el quinto año en el que estamos y es el que menos hemos vendido”.

El hecho de adquirir y poseer, y todo el proceso que se pasa pensando en comprar algo, no favorece la buena gestión emocional David López — Psicólogo especializado en adultos y adolescentes

El lado negativo no solo procede de los establecimientos que han tenido menos ventas de las esperadas. David López, psicólogo especializado en adultos y adolescentes, remarca que las compras, que aumentan destacadamente en estas fechas, “marcan un debilitamiento emocional”, ya que “el hecho de adquirir y poseer, y todo el proceso que se pasa pensando en comprar algo, no favorece la buena gestión emocional”, porque “solo contribuye a un alivio momentáneo, muy inmediato”.

La Navidad puede acentuar la brecha social, porque es el momento del año en el que la presión por consumir más castiga a las clases desfavorecidas Raúl Ruiz Callado — Catedrático de Sociología en la Universidad de Alicante

El psicólogo destaca, eso sí, que las compras son positivas en tanto que fortalecen “la motivación familiar y a sentirse mejor haciendo feliz a quienes están al lado”, pero recuerda la contención que debe imperar en estas fechas y que “los adolescentes sufren más en este proceso, porque incluso sienten más satisfacción que los adultos”.

Desde el punto de vista de la sociología, Raúl Ruiz Callado, catedrático de esta disciplina en la Universidad de Alicante, recuerda que “la Navidad no es solamente gasto, también es un mecanismo de cohesión social”. Subraya también que “el regalo es un hecho social que crea vínculos y obligaciones recíprocas”, y que las compras “no son para adquirir productos, sino para buscar la sensación subjetiva de estado de felicidad”, pero apunta que este hecho “genera una desigualdad visible”, ya que “la Navidad puede acentuar la brecha social, porque es el momento del año en el que la presión por consumir más castiga a las clases desfavorecidas”. “La desigualdad siempre es más visible en esta época”, concluye.