Así contribuye la venta online a la supervivencia del pequeño comercio en Alicante

La Navidad la gran oportunidad para los comercios. También para los de toda la vida. Ante la proliferación de grandes superficies y la irrupción de plataformas como Amazon, los pequeños establecimientos sobreviven adaptándose a las nuevas tendencias y preservando aquello que siempre les ha distinguido.

En cuanto a las nuevas tendencias, la venta online se ha convertido en indispensable en la mayoría de los casos. Un ejemplo es el de la librería Raíces, que este año cumple medio siglo desde su fundación y en la que conviven libros antiguos junto a las novedades editoriales. La especialización del stock, diferenciado del de los grandes almacenes, les ha permitido sobrevivir, aunque Irene Selfa, encargada del local e hija de los fundadores, admite que la mayoría de las ventas son de libro nuevo. Autores como Pérez Reverte, Ken Follet o Dan Brown son clave en la prosperidad del negocio.

Pero también lo es el libro antiguo, un género con el que no cuentan las grandes superficies y que, para difundirlo, Raíces se ha ayudado de la venta online. «Nuestro fuerte son los libros descatalogados y la venta online nos ha favorecido mucho», dice Selfa, que explica que a través de plataformas digitales como Iberlibro o Todocolección envían ejemplares «a todas las partes del mundo» y logran aproximadamente un tercio del total de sus ventas.

También ha sacado partido de la venta online la tienda de discos Naranja y Negro, presente desde 2008 en la calle Quintana y que también vende más novedades musicales por Navidad, aunque su distinción se halla en los discos de segunda mano, en los grupos locales (tanto de Alicante como de València o de Murcia) y en ejemplares inaccesibles en los establecimientos al uso. «Afortunadamente, el stock de los grandes almacenes deja mucho que desear», dice Marta Margalef, encargada del negocio.

Ella misma afirma que en navidades la venta online funciona menos que en otras épocas del año. «En estas fiestas nos obligan a cumplir plazos para que las compras lleguen antes de Nochebuena o de Reyes, y si las grandes distribuidoras no son capaces de conseguirlo, nosotros aún menos», explica. Sin embargo, durante el resto del año, la venta virtual es clave la venta de ejemplares de un catálogo de lo más singular y que se consulta a través de internet.

Aunque la adaptación online aún no ha llegado, en la tienda Zoco, de complementos, bisutería y artilugios de decoración, tienen claro que de cara al nuevo año culminarán una web para la venta online de artículos de outlet. El objetivo, dice Marion Navarro, propietaria del negocio, es «renovar el producto en tienda y dar salida a los artículos anteriores que quedaron por vender».

Navarro confía el futuro de su tienda en esta idea y en la continuidad del «ambiente de barrio» que se vive en la calle Quintana, donde se encuentra su tienda y donde estas navidades se han vendido especialmente los juguetes de cuerda.

El vicepresidente segundo de Facpyme (Federación Alicantina del Comercio y la Pyme), Vicente Armengol, considera que «el pequeño comercio siempre tiene que estar en la venta online», aunque también destaca otros aspectos que fortalecen el tejido. «Donde no llega el gran comercio llega el pequeño, donde se garantiza la confianza en el buen producto y la atención más personal».

Otras fortalezas

Precisamente son estos (y otros) valores los que han garantizado la continuidad de otras tiendas que sobreviven a los grandes almacenes. Un ejemplo es el de Ateneo Cómics, que se creó en 1988 en el barrio del Pla y desde 2002 se encuentra en la calle Serrano. Ateneo ha atraído, en esta céntrica calzada, otras tiendas del género que la han convertido en un espacio predilecto para los seguidores del cómic y de la animación audiovisual. El encargado, Fernando Ruzafa, explica que los grandes almacenes «venden algunos productos como los de esta tienda y siempre quitan ventas, pero no tienen un fondo como este». En cuanto a la venta online, el porcentaje se sitúa en un 15 % en esta tienda que ha aprovechado en Navidad el tirón de Stranger Things para agotar los productos relacionados con esta serie.

Hay negocios que sobreviven sin hacer prácticamente uso de la venta virtual. Un ejemplo es Mecamodel, fundada en 1992 y dedicada a la venta de maquetas de juguetes, Scalextric o elementos de radiocontrol. «En el sector, sobre todo a raíz de la pandemia, se empezó a vender casi todo en online, y estamos un poco apartados de eso», dice el propietario, Jaime Puche. Actualmente sus ventas virtuales son mínimas, y la supervivencia del negocio se explica «por el servicio». «Vendemos materiales que no son juguetes, sino algo más», asegura a la vez que lamenta que los jóvenes se alejan de este tipo de productos debido a las preferencias digitales. Muchos de sus clientes, de hecho, son coleccionistas y aficionados a antiguas costumbres de la infancia.

Otro ejemplo en este último sentido es la Tienda Payá, que ofrece juguetes de la histórica fábrica ibense junto a complementos de ropa en la calle del Teatro, donde predominan las tiendas de moda. Alfonso Payá señala que muchos coleccionistas acuden a su local y que la venta online les afecta, incluso, negativamente. Especialmente a la hora de vender ropa. «Es muy común que un comprador consulte por internet una prenda en el catálogo de otras tiendas» con más presencia en redes.

Pese a ello, el negocio se mantiene en el centro de Alicante y duplica sus ventas por Navidad en comparación con un mes normal. Un hecho habitual en las pequeñas tiendas que sobreviven a las nuevas dinámicas sociales y comerciales.