Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos

Los directores de los colegios e institutos de Alicante podrán decidir qué profesores se trasladarán a sus centros educativos para dar clase. La Conselleria de Educación ultima una nueva orden para regular las comisiones de servicio que permite a los funcionarios desplazarse a otros municipios o a otras instalaciones educativas por enfermedad, conciliación, riesgo laboral en el puesto de trabajo, por ocupar un cargo público en un ayuntamiento o por "interés profesional". Este curso, más de 10.000 docentes de la Comunidad Valenciana han tenido esta oportunidad, tras la adjudicación de plazas que hizo el Consell en julio.

Una de las novedades que quiere introducir el departamento autonómico, es que convocatoria de comisiones de servicio, cuando sea por interés profesional, pueda reservar hasta un 10% de las plazas vacantes (al menos una) para que la dirección del centro elija a docentes que se ajusten mejor al proyecto educativo del centro, tal y como recoge el borrador de la orden. En estos casos, la dirección deberá explicar y justificar por qué esa persona es adecuada y cómo su trabajo está relacionado con los objetivos educativos del centro.

La medida ha desatado las críticas sindicales. Por un lado, el STEPV ha alertado de que en Cataluña una decisión similar "ha generado una controversia enorme por la dependencia del profesorado a una decisión de la dirección del centro y no a criterios más generales y objetivables" y ha advertido de que aunque la conselleria ha justificado este cambio en cubrir puestos singulares que reclaman perfiles específicos del profesorado, la propuesta no está limitada a estos puestos sino a cualquier centro educativo.

Además, el sindicato mayoritario ha lamentado en esta propuesta se han eliminado situaciones que se contemplaban hasta ahora, propuestas por STEPV, como agresiones al profesorado, informes por acoso, familias educadoras, enfermedades crónicas, cuidado de familiar de segundo grado, etc.

Por ello, el STEPV ha exigido mantener estas situaciones en el orden y no tener que depender cada año en la correspondiente resolución para decidir si se incorporan o no, una posibilidad que contempla el orden pero no garantiza.

"La eliminación de estas situaciones, así como la posibilidad de aceptar o no profesorado de otros territorios, está generando inquietud entre el profesorado afectado que, de mantenerse la actual redacción, no sabrá si el próximo curso tendrá concedida la comisión o no", agrega.

Favoritismos

Por su parte, el CSIF ha pedido dar marcha atrás en que los directores tengan capacidad de decisión en la selección de los docentes, porque a su juicio, este tipo de fórmulas "fomentan favoritismos, rompen la objetividad y desvirtúan el carácter socio-médico de las comisiones". Asimismo, ha denunciado que con el borrador se obliga al personal en excedencia por cuidado de familiares a acreditar que renuncia a ella para incorporarse el 1 de septiembre. El sindicato ha advertido del riesgo evidente: si no se concede la comisión de servicios, la persona se queda sin excedencia y sin destino. Por ello, ha reclamado que se revise este punto para que el docente no tenga que renunciar previamente a conocer si tiene destino o no en comisión de servicios.

Entre otras cuestiones, también ha solicitado que el profesorado de la Comunidad Valenciana siempre tenga prioridad frente al de otras comunidades, porque, en el artículo 3.1.b, se permite que personal funcionario de otras autonomías acceda durante hasta cuatro años sin C1 de valenciano a centros de zonas castellanohablantes

Requisitos básicos

Para conceder una comisión de servicios será imprescindible que el puesto solicitado se encuentre vacante y que se cumplan las condiciones o requisitos establecidos en la orden autonómica. Esta situación tendrá una duración de un curso académico, con carácter general. Excepcionalmente, la convocatoria podrá prever la renovación de esta cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, por un máximo de un curso académico adicional.