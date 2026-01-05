Entre la esperanza y el rechazo a las injerencias: así viven los cubanos de Alicante las insinuaciones de Trump

“Parece que Cuba está lista para caer”. Estas palabras, pronunciadas por el presidente norteamericano, Donald Trump, ante los medios de comunicación tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, han generado inquietud después de los últimos hechos que han marcado la agenda mediática mundial.

Aunque Trump dijo que no creía necesaria la intervención militar en Cuba, ya que “parece que se está hundiendo” debido a la "dependencia económica" ante Venezuela, las acciones del inquilino de la Casa Blanca invitan a presagiar diferentes posibilidades.

Mi país lleva muchos años como Venezuela, o peor, y confiamos en que alguien desde fuera nos pueda ayudar Daimaris Pérez — Cubana en Alicante

Los cubanos residentes en Alicante hacen diferentes lecturas sobre los escenarios que se abren. Daimaris Pérez, que regenta un restaurante cubano, vive esta situación “con esperanza”. “Mi país lleva muchos años como Venezuela, o peor, y confiamos en que alguien desde fuera nos pueda ayudar”, justifica. La también hostelera Lesmy Menéndez se expresa en términos similares. “En general estamos más esperanzados: llevamos más de sesenta años esperando que algo pase”.

Se habla mucho de que Trump no ha respetado la legalidad internacional, pero también habría que hablar de los atropellos cometidos por los Castro y por Miguel Díaz-Canel en Cuba Lesmy Menéndez — Cubana en Alicante

Menéndez critica la “intromisión” de Venezuela en Cuba, y argumenta que confía en un “efecto dominó” después de la captura de Maduro. “Sabemos que la ayuda tiene que venir desde fuera. Se habla mucho de que Trump no ha respetado la legalidad internacional, pero también habría que hablar de los atropellos cometidos por Hugo Chávez, por Nicolás Maduro o por los Castro y por Miguel Díaz-Canel en Cuba”, dice en referencia al actual presidente de la isla.

La dictadura lleva mucho tiempo en Cuba y no hay mucha esperanza Reinier Brito — Cubano en Alicante

Reinier Brito, repartidor de muebles, desea que “Estados Unidos intervenga en Cuba como ha hecho en Venezuela y que saque al país del subdesarrollo”, aunque lamenta que “la dictadura lleva mucho tiempo y no hay mucha esperanza”.

Escepticismo

Pese a que las críticas contra el gobierno cubano son compartidas por las personas consultadas, no todos confían en una intervención exterior. El médico Miguel Ángel González recuerda que Trump “confía en que el gobierno cubano caiga por si solo, pero el gobierno seguirá con sus lujos y su poder mientras el pueblo cubano pasa hambre”. Su propuesta es “desarticular el régimen”, y considera que el gobierno de Estados Unidos “nunca ha querido cambiar el régimen porque les conviene tener un enemigo exterior”.

El gobierno de Estados Unidos nunca ha querido cambiar el régimen porque les conviene tener un enemigo exterior Miguel Ángel González — Cubano en Alicante

Recuerda, en este sentido, “la facilidad” con la que los republicanos, la corriente de Donald Trump, se imponen en el estado de Florida, con un gran porcentaje de exiliados cubanos, “con el discurso anticastrista”. “Pero llevamos 67 años igual con la responsabilidad de Estados Unidos, que lo ha permitido: ¿Cómo es que intervienen en Irán, Afganistán o Venezuela y no en Cuba, una isla que les queda a noventa millas?”, se pregunta antes de mostrarse “desesperanzado en que nada cambie”.

Un cambio de gobierno tiene que venir desde el pueblo, pero el régimen impide cualquier mecanismo democrático Henry Pérez — Cubano en Alicante

Un razonamiento parecido expone Henry Pérez, realizador de vídeos, que recuerda que llevan “setenta años esperando a que llegue la democracia y no ha sucedido”. Según él, “un cambio de gobierno tiene que venir desde el pueblo, pero el régimen impide cualquier mecanismo democrático o de oposición interna y por las buenas no parece que pueda llegar el cambio”.

Rechazo a una posible injerencia

Aunque crítica con el gobierno de su país, la mezzosoprano Merlyn Cruz, afincada en Alicante, matiza que su posición política “no significa estar a favor de que haya una intervención militar”, ya que “cada país debe seguir su camino sin injerencias y la ayuda debe ser eso, ayuda, no dominio”. Cruz expresa que “detesta” a Trump, porque “tiene pensamientos neocolonialistas”. “A pesar de estar en contra del gobierno de mi país, una dictadura con todas las letras de la que yo misma salí huyendo, creo que por encima de todo está la independencia y el carácter de los pueblos”.

Queremos ayuda, no gobiernos títeres, y crear una nación democrática y autogobernada Merlyn Cruz — Cubana en Alicante

En este aspecto, Cruz recuerda que Cuba “desarrolló un carácter identitario propio muy rápido después de independizarse de España”, en 1898, y “no se puede ser esclavo de nadie: queremos ayuda, no gobiernos títeres, y crear una nación democrática y autogobernada”. Por último, Yaissel Sánchez, diputada autonómica del PSPV, expresa su “preocupación” y la “incertidumbre” generada tras las palabras de Trump, que “causan alarma entre la población”.

Cuba siempre ha buscado la soberanía plena de su país y ha rechazado injerencias y gobiernos amparados por los Estados Unidos Yaissel Sánchez — Cubana en Alicante

“Hay que tener en cuenta que esto puede provocar una nueva crisis que se sume a las carencias que ya tiene Cuba como país, que actualmente sufre una crisis energética, alimentaria y de servicios por el bloqueo exterior y por la política interna”. La diputada recuerda que “Cuba siempre ha buscado, en todos sus contextos históricos, la soberanía plena de su país y ha rechazado injerencias y gobiernos amparados por los Estados Unidos, y lo que ha hecho Trump con Venezuela”, considera, “es una violación directa del derecho internacional, de los principios recogidos en la carta de Naciones Unidas y que tiene consecuencias directas sobre la población civil”. Por todo ello, Sánchez muestra su “rechazo absoluto a esta situación”.