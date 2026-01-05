Esperas de más de 90 horas en Urgencias de la provincia para subir a planta por falta de camas

Aunque los contagios de gripe A, sobre todo la variante K, han caído en picado en la última semana de la que hay datos por parte de la Conselleria de Sanidad (22 a 28 de diciembre), la presión en la mayoría de los hospitales de la provincia es alta pese a que los casos graves han dejado de subir como si fuera una pared hacia arriba.

Si bien la situación no tiene que ver con la de la víspera de Navidad, cuando entraba un paciente por Urgencias cada tres minutos en algunos hospitales, en todos ellos hay todavía entre un 10 y un 20 % de camas con ingresos correspondientes sobre todo a personas mayores y enfermos crónicos con gripe, según el responsable de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, y jefe del servicio de Medicina Preventiva en el Hospital de Elche Juan Francisco Navarro.

Todos los hospitales tienen entre un 10 y un 20 % de camas con ingresos por gripe sobre todo de personas mayores y enfermos crónicos

Saturación

El Hospital de La Vila es de los más tensionados. Fuentes del personal sanitario y del sindicato CC OO señalan que hay muchos pacientes que aunque están ingresados no pueden subir a planta por falta de camas libres. "Hay una paciente que lleva esperando 92 horas para poder subir a planta", precisan, según información de este lunes.

Desde UGT corroboran que "el hospital está lleno, con unas 30 personas esperando camas".

Hasta ahora se había evitado esta situación gracias a que se ha modificado la manera de canalizar las Urgencias. "Eso junto con la reapertura de la planta que estaba en obras ha mejorado la situación del servicio, que siempre ha tenido problemas graves de saturación en urgencias y demoras", indican las fuentes. Sin embargo, vuelve el colapso.

En el caso del Hospital de Sant Joan la semana comienza con trece pacientes en urgencias a la espera de ingresar en planta. "La presión asistencial es alta. Falta personal de todas las categorías. Seguimos con más de 350 atenciones diarias. En cuanto a camas, el hospital está justito, aunque no ha habido que abrir los lucernarios", como sí en otras ocasiones.

Estas son unas salas que habilitan cuando les faltan camas, "que no están preparadas, ni con enchufes suficientes, ni tomas de oxígeno o vacío, ni con timbre para avisar al personal sanitario". De momento no ha habido que hacer uso de ellas.

Boxes llenos

Las Urgencias están saturadas también en el Hospital de Alcoy y los boxes llenos. "No hay camas en los pasillos, pero la espera para coger habitación es de más de 20 horas. Si no dan altas no hay camas disponibles".

En cambio, en el Hospital de Elda la presión asistencial es moderada y no hay incidencias. Lo mismo en el Hospital General de Alicante, donde este mediodía hay 91 pacientes en urgencias esperando a ser atendidos, de ellos triados casi todos, y nueve a la espera de valoración inicial.

El Hospital General de Elche tiene a 10 pacientes en urgencias esperando cama en planta. "La actividad es como todos los inviernos, aumenta la necesidad asistencial de la población y el hospital no tiene recursos para ingresarlos a todos. Se ha habilitado la URPA (Unidad de Reanimación Post Anestesia) como zona de ingreso consiguiendo ocho camas extra pero ya está completo", añaden desde CC OO.

En el Hospital de Orihuela también hay mucha saturación,"pacientes en pasillos y Observacion llena"

Colapso

El PSPV-PSOE ha criticado que el año 2026 empiece con la sanidad privada "con los bolsillos llenos" mientras existe un "colapso" de las urgencias en la pública, al tiempo que ha reprochado al PP que se "preocupe más por el negocio de la sanidad que por la salud de los valencianos".

Así lo indica el portavoz de Sanidad del PSPV en las Cortes Valencianas, Rafa Simó, en un comunicado en el que ha lamentado que en más de dos años en la Generalitat el PP "no ha cumplido con las 35 horas para los trabajadores, no hay enfermera escolar y no ha habido un impulso a la Atención Primaria".

Además, ha alertado que en menos de un año el Consell "se ha gastado 56 millones de euros en derivar operaciones quirúrgicas a la sanidad privada mientras no ha dado respuesta a ninguna de las reivindicaciones de los profesionales sanitarios". Este aumento de dinero para la sanidad privada, ha sostenido, se ha hecho "por la puerta de atrás y con modificaciones de crédito con las que hemos pasado de un presupuesto de 22 millones a uno de 56".