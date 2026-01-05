Las Hogueras ponen en marcha la elección del jurado que designará a la Bellea del Foc 2026

La cuenta atrás para una de las decisiones más esperadas de las Hogueras ya ha comenzado. Alicante empieza a dibujar el camino que desembocará en la elección de la Bellea del Foc 2026 y sus damas de honor, un proceso que se activa con la designación del jurado encargado de escoger a las máximas representantes de las Hogueras de 2026.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha hecho públicas las candidaturas presentadas por hogueras y barracas para formar parte del jurado elector, con un total de doce personas aspirantes en la modalidad adulta y cuatro en la infantil. Un paso clave que marca el inicio formal de un proceso que culminará los días 1 y 2 de mayo en la plaza de toros de Alicante, cuando se conozcan los nombres de las mujeres que tomarán el relevo de Adriana Vico y Valentina Tàrraga.

Un proceso decisivo para la Fiesta

Antes de llegar a ese momento, las 92 hogueras y más de medio centenar de barracas serán las encargadas de elegir a quienes asumirán la tarea de decidir. De este proceso saldrán tres personas elegidas para el jurado adulto y otras tres para el infantil. A ellas se sumarán seis miembros designados directamente por la Federació de les Fogueres de Sant Joan, además de su presidente o presidenta.

Según avanzó el presidente de la Federació, los nombres de estos representantes se darán a conocer tras el periodo navideño, por lo que podrían hacerse públicos en las próximas semanas. El jurado contará también con la secretaria general del órgano gestor, que participará con voz pero sin voto.

Las candidaturas presentadas

En la modalidad adulta se han presentado doce candidaturas procedentes de distintas hogueras de la ciudad. Optan a formar parte del jurado Lara Blázquez, de la hoguera Santo Domingo-Plaza de Tomás Valcárcel; María Dolores León García, de Monjas Santa Faz; Lali García, de Florida-Plaza de la Viña; David Gómez, de Vía Parc-Vistahermosa; Patricia Morán, de Hernán Cortés; Rafael León, de Barri Sant Agustí; María Arnedo, de Polígon de Sant Blai; Isabel María Bernabeu, de Bola de Oro; Ana Belén Altube, de Pla Metal; Susana Navarro, de Foguerer Carolines; Beatriz Cervetto, de Parque de las Avenidas; y Silvia Molinero, de Florida Sur.

En cuanto al jurado infantil, se han presentado cuatro candidaturas. Aspiran a ser elegidas Inmaculada Berna, de la hoguera Bola de Oro; Rosa María Pinto, de la barraca No poem fer més; María de las Mercedes Cuenca, de la hoguera Francisco Albert; y Rosana Jurado, de la hoguera San Antón Alto.

Calendario para conocer a las candidatas

Una vez constituido, el jurado tendrá por delante un intenso calendario. Además de la elección final en la plaza de toros, los miembros del jurado compartirán varias jornadas de convivencia con las candidatas. Las aspirantes adultas viajarán a Toledo del 10 al 12 de abril, mientras que las infantiles lo harán a Benidorm del 6 al 7 del mismo mes.

A estas citas se suman desayunos y otras actividades impulsadas por los propios jurados, concebidas para conocer mejor a las candidatas en distintos contextos. El proceso se completará con la celebración de la Gala de Candidatas, prevista para los días 24 y 25 de abril. El espacio definitivo está aún por concretar, a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante resuelva si acepta la propuesta de la Federació para celebrarla en la avenida de la Estación.