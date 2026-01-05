“Operación Reyes Magos: ningún niño sin juguete” para 100 niños en situación de pobreza de Alicante

La ONG Integración para la Vida Alicante (Inpavi) celebra su campaña “Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete” (edición 2025-2026) organizando una gran fiesta navideña en la que procedieron al reparto de más de 300 juguetes nuevos y 100 meriendas a un centenar de menores en riesgo de exclusión social y/o pobreza, "consiguiendo de esta forma, hacer la diferencia en la vida de 80 familias en situación de vulnerabilidad social", explican.

Gracias al gran apoyo de todos los patrocinadores la entidad ha conseguido su objetivo, que todos sus niños beneficiarios (de 0 a 12 años) puedan disfrutar en igualdad de condiciones del Día de Reyes, ayudando, de este modo, a unas 400 personas.

Dos décadas

La esencia de la campaña lleva siendo la misma desde hace más de 20 años: ayudar a todos los pequeños de la casa a disfrutar de las fiestas navideñas como cualquier niño de su edad, protegiendo su infancia, su derecho al juego, y, sobre todo, contagiándoles esperanza e ilusión en estas fechas tan señaladas.

Por ello, uno de los requisitos de esta campaña es que todos los juguetes donados tienen que ser nuevos, y de buena calidad. El lema interno que transmite la propia organización es “Solo repartimos los juguetes que les regalaríamos a nuestros propios hijos”.

Un niño con un rey mago / INFORMACIÓN

Villancicos

En esta fiesta infantil, todos los asistentes disfrutaron de la visita de los Reyes Magos, payasos, cantajuegos, villancicos, y la proyección del corto “La estrella de Belén”.

Para poder ejecutar esta gran actividad, la ong organiza un gran reparto de juguetes con la ayuda de más de 20 voluntarios. "Este gran día no sería posible sin el apoyo de todas las empresas, asociaciones, entidades y particulares que han ayudado a hacer de esta meta una realidad".

Agradecimientos

De ahí su agradecimiento a Supermercados Alcampo S.A. Centro de Vida Cristiana Alicante, la Fundación Crecer Jugando con su campaña “Un Juguete, una ilusión”, la iniciativa el Árbol de los Sueños de Caixabank; y las empresas Akra Frío S.L., Corporación Financiera Benigar S.L., Fundación Marq, Mercalicante S.A. y el Real Club de Regatas de Alicante