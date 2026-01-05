Pacientes van al médico a por recetas de ibuprofeno y paracetamol al ser de pago en farmacias

El paracetamol y el ibuprofeno ya no están disponibles sin receta por decisión de la Agencia Española de Medicamentos, que depende del Ministerio de Sanidad. Nos habíamos acostumbrado a tomarlos para cualquier clase de dolor. Tanto que poco a poco cada vez tomábamos más, lo que estaba generando no pocos problemas de salud, con efectos secundarios como úlceras estomacales e hipertensión arterial.

Las farmacias de la provincia se han puesto más estrictas y exigen receta médica para dispensar el ibuprofeno de 600 miligramos y paracetamol de 1 gramo, una medida que ya se contemplaba en La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos de 2006, pero que apenas se cumplía.

Hipertensión y fragilidad capilar son otras consecuencias de tomar dosis altas de estos productos

Este cambio busca prevenir el uso indebido pero genera un aumento de los costos para los consumidores que buscan opciones sin receta ya que los nuevos envases que se ofrecen como alternativa en las boticas tienen entre 10-15 comprimidos mientras que los formatos más grandes y tradicionales requieren prescripción médica.

Esto genera no pocas quejas de ciudadanos que, si no quieren pagar más, han de ir al médico solo para que les prescriba el paracetamol o el ibuprofeno.

Envases más reducidos

"No, no se puede vender el medicamento financiado por la Seguridad Social. Lo que ha hecho Sanidad es permitir unos envases más reducidos, con menos comprimidos, pero también con la misma concentración (que sí se pueden vender sin receta). Lo que pasa es que, claro, no son 40 o 50 comprimidos, sino 10. De manera que con los de venta libre, con 10 pastillas difícilmente te puedes intoxicar. Es una medida de higiene sanitaria", explica el farmacéutico de Alicante Tomás Lloret.

Los formatos no publicitarios de paracetamol e ibuprofeno son los que se controlan en los puntos de venta. Es decir, los genéricos. Los envases que factura la Seguridad Social tienen un precio que no es real al estar intervenido pero en realidad son más caros de lo que paga el paciente, recuerdan los boticarios.

En cuanto al precio, los farmacéuticos admiten que los que se dan sin receta valen entre dos y cuatro veces más caros porque muchos se anuncian en la televisión. Son medicamentos, la publicidad vale dinero y hay que pagarla. Pero tampoco son precios prohibitivos. Estamos hablando de un Antidol de un gramo que puede valer 3,95, 4 o 4,50 euros". Normalmente, con 10 o 15 pastillas.

A consulta

El hecho de que mucha gente quiera el paracetamol o el ibuprofeno genéricos los obliga a ir al médico. "Si los necesita, lo lógico es que pida la receta".

En cuanto al ibuprofeno publicitario, todos llevan 400 gramos. No hay ninguno de 600 que se dé sin receta, "no tenía sentido que se tomara porque. No es lo lógico porque lo único que hace es aumentar los efectos secundarios, aumenta la tensión y la fragilidad capilar. Con 400 gramos, sobre todo los que se absorben rápidamente, no se va a tener ningún problema".

David Lloret, también farmacéutico, recuerda que anteriormente el ibuprofeno en dosis más altas estaba disponible sin receta, pero una ley europea ha cambiado esta situación. Señala que siempre han estado los éticos de prescripción, que no se podían vender sin receta.

Gastrolesivo

"Desde que entró en vigor una ley europea que todo se tenía que vender con QR nadie se la juega por vender una caja de ibuprofeno de 600 sin receta. Aparte que el de 400 es menos gastrolesivo y el de 600 seguramente para la mayoría de personas es una dosis muy alta. Había muchas úlceras por abuso de ibuprofeno y tiene su lógica que si te automedicas sea con dosis más bajas".

El boticario reconoce que los medicamentos publicitarios son más caros.

"Tampoco era normal que un paracetamol de 650 valiera 86 céntimos. Hay algunos medicamentos que la Seguridad Social la financiación es muy baja. ¿Cómo puede ser lo que ocurre con la furosemida (medicamento diurético) o la metformina (para controlar azúcar en sangre)? Ahora solamente hay una marca de metformina disponible, porque nadie quiere comercializar metformina, porque vale 1,05 un total de 50 comprimidos y es un medicamento esencial? La Agencia del Medicamento está ajustando".