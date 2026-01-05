La lluvia no apaga la magia en la recepción de los Reyes Magos en la plaza de toros de Alicante

La lluvia comenzó a caer con fuerza cuando la plaza de toros de Alicante ya estaba llena de familias y niños que aguardaban con impaciencia la llegada de los Reyes Magos. El cambio de tiempo obligó a muchos asistentes a resguardarse bajo las zonas techadas del recinto, mientras que otros, paraguas en mano, decidieron mantenerse en el exterior, firmes ante el frío y el agua. La escena dejó imágenes de abrigos, chubasqueros y miradas atentas, con la ilusión de los más pequeños imponiéndose claramente al mal tiempo.

Sin embargo, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron su entrada en la plaza, el tiempo dio una tregua y permitió que el saludo a los más pequeños se desarrollara sin lluvia. Entre música y aplausos, y tras la finalización del espectáculo infantil, los Reyes Magos comenzaron a recorrer el recinto saludando a los niños desde distintos puntos. Aunque la asistencia fue menor de lo habitual debido al mal tiempo, la recepción se vivió con intensidad y emoción, convirtiéndose en uno de los momentos más esperados de la tarde. La ilusión volvió a imponerse al frío, en una plaza que recuperó el ambiente festivo justo en el instante más esperado.

Alicante se rinde a los Reyes Magos pese a la lluvia: así se vivió la recepción en la plaza de toros / Rafa Arjones

Entre los asistentes, Mercedes Sala acudió con sus nietos, protegidos con paraguas, y resumía el sentir general: “Hemos venido por la ilusión de los nietos, venimos todos los años a la plaza de toros y este año no nos lo podíamos perder aunque lloviera”. María Isabel Pastor, que visitaba por primera vez la plaza de toros para este acto, explicaba que “con el paraguas y hasta que aguantemos, no nos queríamos perder a los Reyes porque a mis nietos les hace mucha ilusión”, confiando en poder continuar después hacia la cabalgata.

Tras los saludos y el encuentro con el público, los Reyes Magos abandonaron la plaza de toros para dirigirse al Palacio Provincial, en la avenida de la Estación, donde tendrá lugar la recepción oficial y los preparativos finales. Desde allí, a las 19:00 horas, está previsto que dé inicio la tradicional cabalgata, con el público ya repartido por las calles del centro de Alicante, dispuesto a seguir celebrando una de las tardes más especiales del año, marcada esta vez por la lluvia, pero sobre todo por la ilusión.