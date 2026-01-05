Sanidad recomienda protegerse cabeza, manos y pies durante la ola de frío y apagar estufas por la noche

La Conselleria de Sanidad recuerda la importancia de abrigarse por capas y proteger la cabeza, las manos y los pies, así como apagar estufas eléctricas o de gas durante la noche durante los días de más frío para prevenir posibles problemas de salud asociados a las bajas temperaturas, que puede conllevar riesgos graves para la persona, especialmente en situación de vulnerabilidad, si no se tratan a tiempo y se requiere de atención médica urgente.

En este sentido, debido a las bajas temperaturas que registra durante estos días parte de la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, incide en la prevención, ya que “es la medida más eficaz para evitar cuadros de hipotermia y congelación, asociados al frío extremo, así como para no debilitar la respuesta defensiva del organismo y prevenir con ello el agravamiento de otras enfermedades crónicas”, según indica el director general de Salud Pública, Juan Beltrán.

Juani Ruz

No respirar por la boca

En este sentido, Sanidad difunde entre la población una serie de recomendaciones para proteger la salud ante los episodios de frío. Los consejos incluyen, entre otros, respirar por la nariz en lugar de por la boca en el exterior, ya que el aire se calienta al pasar por las fosas nasales y así disminuye el frío que llega a los pulmones.

Entre estas recomendaciones se encuentra también, en caso de hielo en las calles, extremar la precaución y utilizar calzado antideslizante, si es posible, así como ventilar regularmente la casa, especialmente si se utilizan braseros o chimenea, para evitar la acumulación de CO2.

Vulnerabilidad

Asimismo, se recomienda optar por bebidas calientes para mantenerse hidratado, evitando el alcohol, no tomar medicamentos sin receta médica, ya que algunos medicamentos aceleran los problemas derivados de la exposición a bajas temperaturas, así como prestar especial atención a las personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad ante el frío.

Desde Salud Pública también se incide en la importancia de la vacunación frente a la gripe, sobre todo en personas mayores de 65 años y en las que padecen alguna enfermedad crónica.

Informarse

Por otra parte, Sanidad recomienda a la ciudadanía estar bien informada sobre las condiciones meteorológicas durante estos meses de invierno y consultar los canales oficiales para seguir la evolución de las alertas.