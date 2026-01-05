El tiempo en Alicante hoy: Noche de Reyes, roscón... y chubasquero

Un día de roscón pasado por agua: ya se sabía, ante la previsión de lluvias han sido unos cuantos los municipios que han cancelado o modificado la Cabalgata de Reyes prevista para hoy. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) confirma este pronóstico lluvioso que se ha cumplido: la mayoría de la provincia ha amanecido con precipitaciones que se mantendrán a lo largo del día. La borrasca Francis trajo consigo un temporal invernal que persistirá en la mayor parte de las comarcas de la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante afronta un lunes muy gris, con lluvias persistentes durante buena parte del día y cielos completamente cubiertos. Las temperaturas se quedan contenidas, entre 8 y 12 grados, con una sensación térmica baja por la humedad elevada y el viento del nordeste, que refuerza el ambiente frío y desapacible.

El tiempo en Elche

La jornada transcurre marcada por la lluvia casi continua, que mantiene el cielo cerrado y un ambiente muy húmedo. Los termómetros apenas se mueven, con mínimas en torno a los 8 grados y máximas que no superan los 11, en un día frío y poco amable.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vive un día plenamente invernal, con precipitaciones frecuentes y ausencia de claros. Las temperaturas oscilan entre 7 y 12 grados, mientras el viento del norte acentúa la sensación de frío pese a tratarse de una zona costera.

El tiempo en Elda

El frío gana protagonismo en el interior, donde las lluvias persistentes se combinan con temperaturas muy contenidas. La mínima baja hasta los 3 grados y la máxima apenas alcanza los 9, con un ambiente húmedo y sensación térmica claramente inferior.

El tiempo en Torrevieja

La Vega Baja costera tampoco se libra de un día pasado por agua, con lluvias continuadas y cielos cerrados. Las temperaturas se mantienen entre 9 y 13 grados, pero la humedad alta y el viento del nordeste dejan una jornada fría junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela registra un lunes muy lluvioso, con precipitaciones persistentes desde primeras horas. Los termómetros se mueven entre 8 y 11 grados, en un ambiente frío, húmedo y poco propicio para actividades al aire libre.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy el día se presenta especialmente desapacible, con lluvias constantes y temperaturas muy bajas. La mínima ronda los 2 grados y la máxima no pasa de 7, con una sensación térmica invernal reforzada por la elevada humedad.

El tiempo en Dénia

La lluvia acompaña toda la jornada en Dénia, con cielos cubiertos y ambiente muy húmedo. Las temperaturas se sitúan entre 6 y 13 grados, mientras el viento del nordeste mantiene una sensación fresca en la costa norte.