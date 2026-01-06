Alicante llora a Óscar Esplá

El día de Reyes de 1976 dejó una noticia amarga en Alicante, la del fallecimiento de unos de sus hijos más ilustres, Óscar Esplá. El compositor, de 89 años, moría en Madrid y dejaba un legado de tal calibre que 50 años después su nombre resuena en muchos de los rincones de la ciudad que le vio nacer. Atrás dejaba una carrera jalonada con reconocimientos, se iba un músico ilustre, académico de Bellas Artes y cuyo nombre llevaba un premio que organizaba el Ayuntamiento de Alicante. Esplá, cuya capilla ardiente se situó en el Conservatorio Superior, había dejado por escrito ser enterrado en el monasterio de la Santa Faz, donde hoy todavía se le rinde homenaje, pese a que quien quiera visitar su recuerdo haya de buscar a conciencia. Composiciones suyas como El sueño de Eros, Don Quijote velando armas o Sonata del sur quedan para siempre, como de momento continúa dando su nombre a una de las arterias principales de Alicante, entre la estación de tren y el puerto.

Antes del conocimiento de la triste noticia, la ciudad vibró con la cabalgata de Reyes Magos que sembró de ilusión las céntricas calles de Alicante, pobladas de los alicantinos más jóvenes, algunos de ellos esperanzados en que Melchor, Gaspar o Baltasar les dejara a la mañana siguiente los juguetes del momento, los Famobil. Aquellos popularísimos clicks a nivel europeo los acababa de traer la colivenca Famosa a España, alicantinizando así un producto que se vendería por millones y que marcaría a varias generaciones.

En el día a día municipal de aquella segunda semana de 1976 salía a escena un brote de piojos entre los escolares alicantinos, pese a que el delegado provincial de Educación confirmaba a este periódico no saber nada. Varias farmacias de la zona norte de la ciudad confirmaban una situación que había tocado máximos antes de las fiestas navideñas. Muchos se acordarán de la solución más rápida para combatir aquel brote, el buen tijeretazo. Pese a cerrar el día 7 unas semanas de compras compulsivas, aquella semana de hace 50 años daba el pistoletazo de salida a otra de pura efervescencia comercial: las rebajas de enero. Los entendidos decían que se iban a vender muchos televisores en color.

Aquellos días INFORMACIÓN llevaba una entrevista con el abogado José Manuel Martínez Aguirre, candidato a alcalde de Alicante y que había sido redactor jefe del diario. Entre sus propuestas, la escolaridad total de calidad, soluciones al tráfico o potenciar el atractivo turístico de la ciudad. Le valdría porque saldría elegido en la votación entre concejales el mes siguiente, imponiéndose al alcalde saliente, García Romeu, aunque solo aguantaría un año en el cargo.

En la provincia preocupaba la situación de la alcachofa, de la que decían que no encontraba adeptos en el resto del país. Cerca de 10.000 hectáreas habían sido plantadas en la provincia con una producción de 120 toneladas de alcachofa blanca y unas 30.000 violetas. “No se promociona en España, en el norte casi ni se come”, se lamentaban los afectados.

Además, en aquella semana destacaba la conferencia de Tierno Galván, líder del Partido Socialista Popular, en el aula de cultura de la CASE. Moncho, el rey del bolero, actuaba en el Albany y el pabellón municipal acogía el combate por el título nacional de peso mosca, con el árbitro alicantino Guerri. Al Calpisa, por su parte, le tocaba remontar si quería seguir en Europa porque volvía de Yugoslavia con una derrota por 28-21 contra el Borac. Por si fuera poco, estas páginas se hacían eco de que la Policía había detenido a unos jóvenes en Ciudad Elegida después de haber consumido ácido lisérgico. Y de que intentarían buscar a quienes se lo habían suministrado. Alucinante.