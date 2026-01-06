Muere Juan Vicente Peral, expresidente del Puerto de Alicante y de la Federación de Bancos de Alimentos

Juan Vicente Peral Ayala, expresidente de la Federación Española de Banco de Alimentos (Fesbal), ha fallecido a los 87 años de edad. Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, desarrolló su carrera profesional en el sector privado y fundó la empresa de alimentación Alivacsa, aunque también formó parte del ámbito institucional.

Uno de los aspectos que más destacan en su trayectoria es la implicación que tuvo en el ámbito político y los cargos públicos que ostentó, especialmente al inicio de la etapa democrática actual. Afiliado a la Unión de Centro Democrático (UCD), participó en la Transición desde Alicante y fue el último secretario provincial de la formación entre 1977 y 1982, poco antes de la disolución del partido.

Posteriormente, se incorporó al Centro Democrático Social, partido también fundado por el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, para recalar finalmente en las filas del Partido Popular. Su sobrino, Antonio Peral, actual concejal de Presidencia, Innovación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Alicante con el PP, accedió a militar en política de su mano cuando se incorporó a la desaparecida UCD.

Juan Vicente Peral acompaña a la reina Sofía junto a voluntarios del Banco de Alimentos. / Pilar Cortés

Durante la etapa presidencial de Adolfo Suárez, en 1978, Juan Vicente Peral fue nombrado presidente la Junta de Obras del Puerto, denominación de la actual Autoridad Portuaria, hasta el acceso de Ángel Cuesta en 1983, quien fue nombrado en el cargo ya con el Gobierno de Felipe González.

Peral era considerado representante del ala liberal del partido, en la que también se encontraban el entonces futuro presidente de la Diputación y alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, o el que más tarde sería presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

Después de la UCD

Tras su retirada de la primera línea política se convirtió en gerente de la empresa TAP SA, filial de la de la desaparecida Caja de Ahorros Provincial de Alicante, que se dedicaba al mantenimiento de sus instalaciones. Mientras tanto fue también secretario de la Escuela de Turismo y administrador del Colegio Mayor Universitario, regentadas ambas por la entidad de ahorros.

Juan Vicente Peral en 1980, cuando militaba en la UCD. / INFORMACIÓN

La absorción de la CAPA por parte de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, dejó a Peral sin empleo en 1997, cuando tenía 59 años, y encontró empleo en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde se jubiló en 2007.

Banco de Alimentos

También profesor mercantil en la Universidad Complutense, gran parte de su proyección social la adquirió a través del Banco de Alimentos de Alicante, cuya dirección asumió en 2006 tras 13 años colaborando. Cuatro años más tarde, en 2010, fue nombrado vocal del Comité Ejecutivo de Fesbal, la Federación Española de Bancos de Alimentos, de la cual fue vicepresidente a partir de 2017 y nombrado presidente el 26 de mayo de 2018, cargo que mantuvo durante tres años.

Durante su estancia constató, tal como declaró a INFORMACIÓN, que la crisis de 2008 cambió "el perfil de la pobreza, a la que ya llegan amigos y vecinos". Más tarde, durante el covid, lamentó que el Banco de Alimentos se encontraba "desbordado" ante "el tsunami de necesitados".

Hasta 2024 continuó presidiendo el Banco de Alimentos de Alicante, y Peral ha fallecido formando parte de su junta directiva, colaborando con la entidad hasta que fue hospitalizado.

El velatorio tendrá lugar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche del miércoles 7 de enero en el Tanatorio de la Santa Faz, junto al Hospital de Sant Joan. La misa funeral se celebrará en el mismo tanatorio al día siguiente, el jueves 8 de enero, a las 19:00.