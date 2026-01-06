Once detenidos y quince sancionados durante la Cabalgata de Reyes de Alicante

Ni el mal tiempo ni quienes intentaron aprovechar la multitud lograron empañar la noche más mágica del año en Alicante. Mientras miles de niños y familias siguieron la Cabalgata de Reyes pese a la lluvia, otro operativo trabajaba en segundo plano para que nada desluciera la celebración: el dispositivo especial de seguridad desplegado por la Policía Nacional para evitar que robos o incidentes aislados arruinaran una noche señalada en el calendario. El balance del operativo, coordinado desde la Comisaría Provincial de Alicante, se ha saldado con once personas detenidas, 195 identificados y 15 propuestas de sanción. Según la información facilitada por la Policía Nacional, las actas levantadas corresponden a tenencia de sustancias estupefacientes y porte de arma blanca.

En cuanto a las detenciones, se produjeron por diversos delitos, entre ellos hurto, robo con violencia, allanamiento de morada y reclamaciones judiciales en vigor. Entre las actuaciones más relevantes figuran dos arrestos por un robo con violencia e intimidación. En este caso, una patrulla que se encontraba próxima al lugar de los hechos fue requerida por una mujer que acababa de ser víctima de un asalto, en el que los presuntos autores la empujaron con fuerza para sustraerle sus pertenencias. La rápida intervención policial permitió detener a ambos sospechosos, que ofrecieron resistencia en el momento del arresto.

Asimismo, otras dos personas fueron detenidas por un delito de allanamiento de morada después de que un testigo alertara de que observaba a varios individuos forzando la puerta de una vivienda. Una vez en el lugar, los agentes localizaron a dos varones que acababan de cambiar el bombín del inmueble con la intención de ocuparlo, siendo sorprendidos ‘in fraganti’.

Zonas más reforzadas

Vista general del dispositivo de seguridad en la Cabalgata. / INFORMACIÓN

El dispositivo especial reforzó la presencia policial en las zonas de mayor afluencia de público durante la jornada, como la avenida de la Estación, la plaza de los Luceros, la avenida Alfonso X El Sabio, la Rambla de Méndez Núñez, el Portal de Elche, la calle Rafael Altamira, la plaza del Ayuntamiento y distintas zonas de ocio de la ciudad.

En el operativo participaron agentes de las Unidades de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta, la Unidad de Guías Caninos, medios aéreos, el Grupo de Atención al Ciudadano, así como personal de apoyo de distintas brigadas y distritos de la Comisaría Provincial de Alicante, y contó además con la colaboración de la Policía Local.

La Policía Nacional subraya que el despliegue se desarrolló sin incidentes destacables y en un clima de absoluta normalidad, cumpliendo el objetivo principal del dispositivo: reforzar la seguridad ciudadana y garantizar que la celebración de la noche de Reyes transcurriera sin sobresaltos.