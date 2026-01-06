El primer premio de El Niño toca en la provincia de Alicante

El 06703, primer premio de la lotería de El Niño, ha dejado premios en la provincia de Alicante, concretamente en seis municipios. Este número se ha vendido en administraciones de Dénia, Alicante, Sant Joan, Benidorm, San Vicente del Raspeig (dos) y San Miguel de Salinas. Como anécdota, ha vendido el premio la administración de la avenida del Mediterráneo de Benidorm, que ya dio el primer premio de la Lotería Nacional en noviembre y diciembre de 2025, así como dos quintos y un cuarto en los años 2021 y 2023.

Repite asimismo la administración número 2 de San Vicente, en la avenida de la Libertad, que dio el Gordo de Navidad en 2019 y un quinto en 2020. La de la calle la Huerta dio el quinto de Navidad en 2023 y ahora el primer premio del Niño en 2026. La de San Miguel de Salinas afortunada este martes repartió el segundo del Niño en 2020.

En Dénia el punto de venta afortunado que tenía el 06703 está en la calle Estrella 1. En el pueblo de Sant Joan la de la calle Doctor Gadea 9. Y en Alicante capital lo ha vendido el punto de venta de la avenida de Jijona 28, esquina a Dagniol.

Del segundo premio, el 45875, y del tercero, el 32615, no se ha vendido nada en la provincia de Alicante.

Facturación total

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 122,9 millones de euros en la Comunidad Valenciana, lo que supone un 2,05% menos en las ventas, según los datos provisionales difundidos por Loterías y Apuestas del Estado. Se ha celebrado en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

Por provincias en Valencia se han vendido 11,4 millones, lo que supone un 3,91% menos que el año anterior con 25,44 euros por habitante. En Alicante, se ha facturado 41,3 millones, un 1,10% más, con un gasto de 20,34 euros por ciudadano, y en Castellón 11,2 millones, un 1,41% menos, con un gasto de 17,92 euros por habitante.

La de Valencia es la provincia de este territorio que mayor consignación de lotería tiene para este sorteo de El Niño, un total de 81.992.200 euros; seguida de la de Alicante, con 44.744.400 euros. La provincia de Castellón cuenta 12.421.000 euros consignados.

Esto supone 30,26 euros por habitante en Valencia y seguida de la de Alicante, con 22,47 euros. En la provincia de Castellón la consignación media por habitante es para el sorteo de este año de 20,17 euros.

Por lo que respecta al número de billetes emitidos en el conjunto de esta autonomía, la provincia de Valencia tiene 409.961 del total; la de Alicante 223.722, y la de Castellón, 62.105.

Facturación

En España, el sorteo ha cerrado la edición de 2026 con una facturación total de 864.682.360 euros, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

El aumento de ventas refleja, según el operador público, la fidelidad de los jugadores y el arraigo de la tradición del 6 de enero en todo el territorio nacional.

En el conjunto de España el gasto medio por habitante se situó en 17,60 euros. Por comunidades, Castilla y León lidera el crecimiento del sorteo (+7,32%) y Andalucía encabeza la facturación por comunidades (128,1 millones de euros).

La segunda de España

A la comunidad andaluza le siguen la Comunidad Valenciana, con 122,9 millones, y la Comunidad de Madrid, con 116 millones aproximadamente. Catalunya, con 92,6 millones, y Castilla y León, con 72,7 millones, completan el grupo de comunidades con mayor volumen de juego en este sorteo.

Si bien, no todas las autonomías experimentaron subidas. Canarias registró un descenso del 2,20% en las ventas, mientras que la Comunidad Valenciana cayó un 2,05%. También se anotaron ligeros retrocesos en Murcia, Baleares y País Vasco.

Loterías, que este año celebra 263 años de historia, sigue colaborando para ayudar a un millón de personas vulnerables al año (mayores, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes o pacientes con cáncer) a través de las organizaciones sociales con las que colabora.

Deportes

Asimismo, también apoya a los deportes minoritarios, al deporte de base y al deporte femenino. Por ejemplo, apoyando a los y las deportistas olímpicos y paralímpicos para los Juegos de Invierno de Milano Cortina que se celebrarán en los próximos meses.

Por último, la empresa pública sigue colaborando para fomentar y hacer más accesible la cultura, y dentro de este ámbito destacan iniciativa como el 'Premio Loterías de cortometrajes con temática social' en colaboración con el Festival de San Sebastián, que celebrará este año su tercera edición.

Desde 1941

En 1941 se configura este sorteo "con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional" española, ha detallado la entidad. Igualmente, ha señalado que no fue hasta 1966 cuando la denominación de sorteo de El Niño aparece en las listas oficiales de premios.

Estos sorteos empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. Todos los sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema antiguo o tradicional hasta 1965, y por el sistema moderno o de bombos múltiples desde el siguiente año.