Esto es lo que tarda un alicantino hasta su parada del TRAM

Los datos recogidos en el último Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) indican la media de tiempo que emplean los usuarios del TRAM de Alicante en desplazarse desde sus puntos de partida hasta las estaciones y paradas de este transporte público.

El estudio marca que el 96,8 % de los viajeros del TRAM accede a las estaciones y paradas a pie y que un porcentaje aún más elevado, el 97,2 %, continúa su trayecto a pie una vez ha llegado a su parada de destino de tranvía o de tren para llegar al lugar final que pretende.

En total, la media de tiempo que emplean los usuarios del TRAM de Alicante en desplazarse desde sus distintos puntos de partida hasta las estaciones es de siete minutos y medio, en concreto de 7,58 minutos. En cuanto al tiempo que trascurre entre la llegada a la parada de destino y al lugar final, la media de tiempo empleado es de 7,69 minutos.

Otro dato proporcionado por el último ISC es que el 39,6 % de los viajeros del TRAM de Alicante, casi cuatro de cada 10, accede a la red de trenes y tranvías en un radio de 500 metros, porcentaje que se amplía hasta el 82,7 % si la distancia se agranda a un kilómetro.

Otras formas de llegar al TRAM

El 2 % de los usuarios llegan a su parada en autobús empleando 19,59 minutos; el 0,08 % lo hacen en coche o en moto tras 13,16 minutos de desplazamiento; el 0,3 % se acerca a su estación en patinete tras un trayecto de 10,06 minutos; el 0,1 % en bicicleta después de 9,17 minutos; y el 0,1 % en trenes de cercanías después de emplear casi una hora de tiempo, 56,33 minutos.

En cuanto a la valoración, los usuarios dan una puntuación de 7,29 sobre 10 al servicio global de transporte que presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa pública que gestiona la red del TRAM. El 59,7% de los encuestados considera “satisfactorio” el servicio, y casi el 20 % da un 10 de puntuación. El 38,3 % consideran que el servicio prestado es “normal” y el 2 % sienten insatisfacción con el funcionamiento.

Los aspectos mejor valorados del servicio son la accesibilidad al tren, con 8,39 puntos; la amabilidad y la atención de los empleados, con 8,36; la facilidad y rapidez para adquirir el título en la estación, con un 8,34; y la accesibilidad a la estación con un 8,33 sobre 10 de nota media.