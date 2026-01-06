El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el día de Reyes

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) marca para hoy un día de Reyes marcado por el frío y la inestabilidad a primeras horas en todo el territorio de la provincia de Alicante. En algunas zonas tendrán lugar lluvias débiles a primeras horas del día. En el interior, sobre todo en las zonas más altas, la nieve de ayer se traducirá en temperaturas entre -1 y 6 grados (como en Alcoy). Conforme avance la mañana el tiempo mejorará de forma progresiva, dejando nubes altas y claros. Las mínimas se situarán cercanas a cero grados en el interior y las máximas apenas superarán los 12 grados.

El tiempo en Alicante

En este Día de Reyes la lluvia se concentra de madrugada, con un arranque de jornada gris y húmedo. Con el paso de las horas irá a menos y, ya por la tarde, quedarán sobre todo nubes altas. El frío se nota: mínima de 4 y máxima de 12, con brisa del norte que hace que el abrigo siga siendo necesario.

El tiempo en Elche

La noche y las primeras horas traen llovizna o chubascos débiles, pero el tiempo se va ordenando pronto y la mañana ya apunta a claros. Por la tarde el cielo se quedará más tranquilo, con nubes altas sin demasiada amenaza. Temperaturas contenidas, entre 4 y 12 grados, y rachas puntuales que pueden dar sensación de más fresco.

El tiempo en Benidorm

Arranque inestable, con precipitación débil durante la madrugada y primeras horas, antes de que el cielo empiece a romperse. Luego quedará una mezcla de claros y nubes, más propia de un día de invierno que de un temporal. Se moverá entre 5 y 10 grados, y el viento del norte puede soplar con cierta alegría, endureciendo la sensación térmica.

El tiempo en Elda

El interior amanece con ambiente duro y posibilidad de precipitación en la madrugada, mientras la provincia maneja una cota de nieve baja. Con la mañana llega la mejora y el cielo se irá quedando en nubes altas y ratos más abiertos. Jornada de frío serio: mínima de -2 y máxima de 8, con el viento del norte sumando ese toque cortante típico de enero.

El tiempo en Torrevieja

Aquí el agua tiene más presencia al comienzo del día: la madrugada llega con lluvia y mucha humedad, aunque el episodio pierde fuerza conforme avanza la mañana. A partir de ahí el cielo se aligera y se queda en nubes altas, ya sin la misma insistencia de precipitación. Termómetros moderados pero frescos, entre 4 y 12 grados, con brisa del norte.

El tiempo en Orihuela

Reyes con protagonismo del paraguas en la primera mitad: la madrugada se presenta muy propicia a la lluvia y el cielo seguirá cargado durante unas horas. A mediodía se abre una tregua y el resto del día se encamina hacia un ambiente más calmado, con nubes altas. Temperaturas frías pero llevaderas: mínima 3 y máxima 11.

El tiempo en Alcoy

Ojo a la montaña: la madrugada apunta a un episodio invernal con nieve débil, antes de que el panorama cambie a mejor. Conforme avance la mañana irán apareciendo claros y el día quedará más estable, ya sin continuidad de precipitación. El frío manda, entre -1 y 6 grados, y a última hora la sensación térmica puede bajar bastante.

El tiempo en Dénia

La jornada arranca con lluvia débil como posibilidad principal en las primeras horas, pero el tiempo se irá serenando rápidamente. Después dominarán nubes altas y ratos más despejados, con una tarde más amable. Temperaturas contenidas junto al mar, mínima 5 y máxima 11, y viento del norte que mantiene el frescor.