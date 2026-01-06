Vuelve el tráfico a la plaza del Ayuntamiento de Alicante tras el cierre durante la Navidad

Terminan las fiestas de Navidad y, con ellas, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Desde este miércoles, 7 de enero, el espacio reabrirá al tráfico para que retomen su paso habitual autobuses y taxis, pero no los vehículos particulares. Una situación que se prolongará hasta que el gobierno local lleve a cabo las obras de remodelación para el cierre definitivo del espacio.

El cambio afectará principalmente a cuatro líneas de transporte público que habían visto alteradas sus paradas e itinerarios desde finales del pasado mes de diciembre, cuando se clausuró la zona para favorecer el tránsito peatonal y las visitas al Belén Gigante. En concreto, se trata de los autobuses número 2 (La Florida-Sagrada Familia), 12 (Puerta del Mar - PAU 1), 21 (Alicante - Playa de San Juan y El Campello) y 22 (Óscar Esplá - Playa de San Juan).

Cierre definitivo

La caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Ayuntamiento, que tuvo lugar a finales de octubre de 2024, motivó que el ejecutivo local de Luis Barcala prohibiera el paso de vehículos entre las calles de Altamira y Jorge Juan por motivos de seguridad. Tras ello, al alcalde anunció que el cierre, entonces forzoso, se llevaría a cabo de forma definitiva mediante una reurbanización de la plaza. No obstante, el regidor anunció que la peatonalización no se aplicaría hasta que estuviese listo el proyecto, descartando la instalación de "cuatro maceteros", en alusión de la actuación del tripartito de izquierdas en la avenida de la Constitución.

Pese a la intención de Barcala, la demora en la licitación de los trabajos terminó haciendo que, estas navidades, la colocación de jardineras haya sido, precisamente, la fórmula escogida por el ejecutivo popular para cerrar la plaza durante las fiestas. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno Local ha impulsado dos contratos sobre cómo afectará el cierre del vial a la movilidad y el paso peatonal o ciclista; y otro sobre la necesaria modificación del servicio de autobuses, antes de encargar el proyecto de remodelación definitivo.

De acuerdo con las previsiones del ejecutivo municipal, se esperaba que los trabajos para reurbanizar el paso frente al Consistorio pudiesen haber comenzado antes de finalizar 2025, con el objetivo de que hubieran concluido a tiempo para la celebración de las Hogueras del 2026. Ahora, dado que los informes encargados cuentan con un plazo de ejecución de hasta cuatro meses, parece probable que el inicio de las obras se retrase hasta después de las fiestas de la ciudad, emplazando la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento a finales de año.

La medida fue adelantada por el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024, celebrado el 13 de octubre, en el que anunció también que la transformación de la plaza se ejecutará en dos fases. El cierre total de la plaza se producirá "cuando esté readaptado todo el sistema" del transporte urbano. "Lo que me preocupa es la redistribución y el flujo del transporte urbano, esa es la clave de todo, porque el transporte público hay que garantizarlo", manifestó el dirigente popular.