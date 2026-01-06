Vuelve el tráfico a la plaza del Ayuntamiento de Alicante tras el cierre durante la Navidad
Las cuatro líneas de autobús afectadas y los taxis retoman su paso frente al Consistorio a la espera del proyecto para la peatonalización definitiva
Terminan las fiestas de Navidad y, con ellas, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Desde este miércoles, 7 de enero, el espacio reabrirá al tráfico para que retomen su paso habitual autobuses y taxis, pero no los vehículos particulares. Una situación que se prolongará hasta que el gobierno local lleve a cabo las obras de remodelación para el cierre definitivo del espacio.
El cambio afectará principalmente a cuatro líneas de transporte público que habían visto alteradas sus paradas e itinerarios desde finales del pasado mes de diciembre, cuando se clausuró la zona para favorecer el tránsito peatonal y las visitas al Belén Gigante. En concreto, se trata de los autobuses número 2 (La Florida-Sagrada Familia), 12 (Puerta del Mar - PAU 1), 21 (Alicante - Playa de San Juan y El Campello) y 22 (Óscar Esplá - Playa de San Juan).
Cierre definitivo
La caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Ayuntamiento, que tuvo lugar a finales de octubre de 2024, motivó que el ejecutivo local de Luis Barcala prohibiera el paso de vehículos entre las calles de Altamira y Jorge Juan por motivos de seguridad. Tras ello, al alcalde anunció que el cierre, entonces forzoso, se llevaría a cabo de forma definitiva mediante una reurbanización de la plaza. No obstante, el regidor anunció que la peatonalización no se aplicaría hasta que estuviese listo el proyecto, descartando la instalación de "cuatro maceteros", en alusión de la actuación del tripartito de izquierdas en la avenida de la Constitución.
Pese a la intención de Barcala, la demora en la licitación de los trabajos terminó haciendo que, estas navidades, la colocación de jardineras haya sido, precisamente, la fórmula escogida por el ejecutivo popular para cerrar la plaza durante las fiestas. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno Local ha impulsado dos contratos sobre cómo afectará el cierre del vial a la movilidad y el paso peatonal o ciclista; y otro sobre la necesaria modificación del servicio de autobuses, antes de encargar el proyecto de remodelación definitivo.
De acuerdo con las previsiones del ejecutivo municipal, se esperaba que los trabajos para reurbanizar el paso frente al Consistorio pudiesen haber comenzado antes de finalizar 2025, con el objetivo de que hubieran concluido a tiempo para la celebración de las Hogueras del 2026. Ahora, dado que los informes encargados cuentan con un plazo de ejecución de hasta cuatro meses, parece probable que el inicio de las obras se retrase hasta después de las fiestas de la ciudad, emplazando la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento a finales de año.
La medida fue adelantada por el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2024, celebrado el 13 de octubre, en el que anunció también que la transformación de la plaza se ejecutará en dos fases. El cierre total de la plaza se producirá "cuando esté readaptado todo el sistema" del transporte urbano. "Lo que me preocupa es la redistribución y el flujo del transporte urbano, esa es la clave de todo, porque el transporte público hay que garantizarlo", manifestó el dirigente popular.
La "mudanza" del Belén Gigante
Tras la reapertura de la plaza se producirá también la salida del Belén Gigante que, este año, estrena nueva "casa". Las obras ya no serán custodiadas, como venía siendo habitual, por su autor: José Manuel García Esquiva "Pachi". Después de una serie de contratiempos en el proceso de licitación, la Junta de Gobierno Local adjudicó a finales del pasado año el contrato para el montaje, desmontaje, transporte, almacenamiento, mantenimiento y restauración de las figuras del portal monumental a la empresa Iluminaciones Ornamentales Iluminart, S.L., por un importe de 111.457 euros.
Este contrato, que cubre un periodo de dos años con opción a prórroga por dos años más, salió a licitación (por segunda vez) en noviembre, con un incremento del presupuesto inicial del 8,5 %, después de que el primer intento, en julio de 2025, quedara desierto. En ese momento, el Consistorio no recibió ninguna propuesta, ni siquiera la del propio artista responsable del belén, que desde 2022 también se había encargado del almacenamiento y mantenimiento del nacimiento.
Entonces, "Pachi" no se presentó a la licitación (que ya había quedado desierta anteriormente) ya que consideraba que las condiciones económicas propuestas no eran viables.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
- Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
- Este es el mejor roscón de Reyes de Alicante en 2026: el secreto, su masa
- ¿Habrá Cabalgatas de Reyes en Alicante? Esta es la previsión meteorológica y alertas para los próximos días en la provincia
- El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el día de Reyes
- Los Reyes Magos llegan a Alicante por mar y llenan de ilusión el Puerto pese al frío y la lluvia
- Alicante, líder en la Comunidad Valenciana en... ¿precipitaciones?
- Las farmacias de Alicante exigen receta médica para vender ibuprofeno y paracetamol a los pacientes