La acumulación de hielo detiene un Alvia con destino Alicante y obliga a los pasajeros a cambiar de tren

Los trenes Alvia que cubrían esta mañana las rutas Santander-Alicante y Madrid-Santander han sufrido incidencias a su paso por la provincia de Valladolid debido a la acumulación de hielo en la vía, lo que ha obligado a detener la circulación en el entorno del municipio de Valdestillas.

Según han informado fuentes de Renfe, los dos convoyes se han visto afectados por la presencia de hielo en los rodales del intercambiador de Valdestillas, una circunstancia que ha impedido continuar la marcha con normalidad.

En concreto, uno de los trenes había salido de Madrid a las 7.45 horas con destino a Santander, siendo el primero en llegar a la zona afectada. El otro Alvia había partido desde Santander a las 6.48 horas con destino a Alicante. Ambos quedaron detenidos en el mismo punto por motivos de seguridad.

Ante esta situación, y para permitir que los viajeros pudieran continuar hacia sus respectivos destinos, se ha organizado un transbordo especial. La operación ha consistido en el intercambio de pasajeros entre ambos trenes, de forma que cada convoy pudiera retomar el trayecto una vez superada la incidencia.

La actuación se ha llevado a cabo en el propio intercambiador afectado, donde el hielo acumulado obligó a extremar las precauciones. Desde la operadora ferroviaria han explicado que este tipo de medidas se adoptan para minimizar las molestias a los usuarios cuando se producen incidencias meteorológicas que afectan a la infraestructura.