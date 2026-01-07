Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GroenlandiaMóviles enseñanzaRebajas AlicanteDetenidos cártel SinaloaAlejandro SolerRobert Kiyosaki
instagramlinkedin

La acumulación de hielo detiene un Alvia con destino Alicante y obliga a los pasajeros a cambiar de tren

La incidencia se ha producido a su paso por Valladolid, en el entorno de Valdestillas, y ha obligado a reorganizar el viaje de los usuarios

Un tren en la la estación de Alicante en una foto de archivo.

Un tren en la la estación de Alicante en una foto de archivo. / David Costa

C. Suena

EP

Los trenes Alvia que cubrían esta mañana las rutas Santander-Alicante y Madrid-Santander han sufrido incidencias a su paso por la provincia de Valladolid debido a la acumulación de hielo en la vía, lo que ha obligado a detener la circulación en el entorno del municipio de Valdestillas.

Según han informado fuentes de Renfe, los dos convoyes se han visto afectados por la presencia de hielo en los rodales del intercambiador de Valdestillas, una circunstancia que ha impedido continuar la marcha con normalidad.

En concreto, uno de los trenes había salido de Madrid a las 7.45 horas con destino a Santander, siendo el primero en llegar a la zona afectada. El otro Alvia había partido desde Santander a las 6.48 horas con destino a Alicante. Ambos quedaron detenidos en el mismo punto por motivos de seguridad.

Ante esta situación, y para permitir que los viajeros pudieran continuar hacia sus respectivos destinos, se ha organizado un transbordo especial. La operación ha consistido en el intercambio de pasajeros entre ambos trenes, de forma que cada convoy pudiera retomar el trayecto una vez superada la incidencia.

La actuación se ha llevado a cabo en el propio intercambiador afectado, donde el hielo acumulado obligó a extremar las precauciones. Desde la operadora ferroviaria han explicado que este tipo de medidas se adoptan para minimizar las molestias a los usuarios cuando se producen incidencias meteorológicas que afectan a la infraestructura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El primer premio de El Niño deja 1,4 millones de euros en la provincia de Alicante
  2. Alicante mantiene la Cabalgata de Reyes frente a las lluvias: horarios y recorrido
  3. Los directores de Alicante podrán seleccionar docentes para dar clase en sus centros educativos
  4. El tiempo en Alicante: mínimas cercanas a cero grados para el Día de Reyes
  5. Los Reyes Magos llegan a Alicante por mar y llenan de ilusión el Puerto pese al frío y la lluvia
  6. Once detenidos y quince sancionados durante la Cabalgata de Reyes de Alicante
  7. Alicante, líder en la Comunidad Valenciana en... ¿precipitaciones?
  8. Las farmacias de Alicante exigen receta médica para vender ibuprofeno y paracetamol a los pacientes

Ecologistas desconfían de los datos de contaminación en Alicante: "El medidor no cumple las exigencias"

Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol

Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol

El frío impulsa las rebajas de invierno en Alicante: un aumento del gasto en prendas de abrigo y descuentos de hasta el 50 %

El parque Juan Pablo II acogerá un proyecto inteligente de Aguas de Alicante para adaptar el consumo en cada zona verde

El parque Juan Pablo II acogerá un proyecto inteligente de Aguas de Alicante para adaptar el consumo en cada zona verde

Alicante instalará cámaras para multar la entrada de coches a la plaza del Ayuntamiento

Alicante instalará cámaras para multar la entrada de coches a la plaza del Ayuntamiento

La acumulación de hielo detiene un Alvia con destino Alicante y obliga a los pasajeros a cambiar de tren

La acumulación de hielo detiene un Alvia con destino Alicante y obliga a los pasajeros a cambiar de tren

Educación regulará el uso de los móviles y las tabletas para dar clase

Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante

Condenada por atentado una alumna tras agredir a su jefa de estudios en un instituto de Alicante
Tracking Pixel Contents