Alicante atiende a 87 personas sin hogar en el albergue municipal dentro del dispositivo especial por frío y lluvia

El dispositivo especial activado por el Ayuntamiento de Alicante ha acogido en las últimas 48 horas en el albergue municipal a un total de 87 personas sin hogar debido a las bajas temperaturas y la lluvia que han afectado a la ciudad. Durante los días 5 y 6 de enero, estas personas han pernoctado en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), en un espacio adicional habilitado específicamente para tal fin.

Desde la Concejalía de Bienestar Social han indicado que este dispositivo, que está previsto que se mantenga activo hasta la mañana del jueves 8 de enero, se ajustará dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas, evaluándose la posibilidad de alargarlo si el tiempo sigue siendo adverso.

Refuerzo en el albergue y atención en calle

El dispositivo, gestionado por el Ayuntamiento en colaboración con Cruz Roja, ha permitido un refuerzo en el número de plazas disponibles en el albergue municipal, con la apertura de un segundo gimnasio en el centro, lo que aumenta la capacidad de alojamiento en 50 plazas adicionales cada noche. Estas nuevas plazas se suman a las 69 fijas con las que ya cuenta el centro, situado en la calle Doctor Jiménez Díaz, 27.

El gimnasio, que ofrece alojamiento en camillas con aislamientos térmicos, sacos de dormir y mantas, abre de 20:00 a 8:00 horas. Además, los usuarios de este dispositivo reciben kits de aseo e higiene personal, así como desayuno, comida, que tiene lugar a las 14:00 horas, y cena.

A su vez, los equipos de calle, también coordinados por el Ayuntamiento y Cruz Roja, están reforzando su presencia en las calles para garantizar la atención a las personas sin hogar que no se han dirigido al albergue municipal. Estos equipos recorren la ciudad, informando a los afectados sobre la apertura del centro y ofreciendo transporte y acompañamiento para aquellos que decidan hacer uso de este recurso.

La concejala de Bienestar Social Begoña León explica que este dispositivo especial por climatología adversa "ofrece a las personas sin hogar un sitio donde dormir, desayunar, comer y cenar en estas jornadas de frío intenso, evitando que tengan que afrontarlo en la calle"