Alicante bate récords de ocupación hotelera en 2025, con más del 90 % de reservas en Nochevieja
El sector turístico y comercial de Alicante cierra un 2025 con un crecimiento notable en la llegada de visitantes y un fuerte repunte en las ventas locales
Alicante registró en 2025 su mejor cifra histórica de ocupación hotelera, con una media del 79 %, según datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) proporcionados al Patronato de Turismo Alicante City&Beach. El cierre del año ha sido especialmente positivo, con una ocupación media en diciembre del 60%, superando las previsiones para el mes. La Nochevieja, por su parte, alcanzó una ocupación superior al 90 %, reflejando un repunte en la demanda de alojamientos durante las fiestas navideñas.
La concejala de Turismo, Ana Poquet, celebró los resultados y destacó que "estas cifras demuestran el gran momento que vive el turismo en nuestra ciudad, que hemos conseguido desestacionalizar, con un gran tirón de la Navidad y por supuesto de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025". Poquet señaló que 2025 fue un "año espectacular" y aseguró que se continuará trabajando para lograr que este crecimiento "sea sostenido y sostenible en el tiempo".
Además, Poquet subrayó el esfuerzo del sector turístico, tanto en alojamientos como en hostelería, para ofrecer una "una oferta de calidad que junto a los productos segmentados como el turismo de congresos, eventos e incentivos, el de cruceros, el deportivo, el de pantalla y el cultural, así como las fiestas de la ciudad nos posicionan en un destino cada vez más atractivo".
El turismo de cruceros ha sido otro de los sectores destacados en 2025, con 103 escalas y más de 250.000 pasajeros. Se espera que esta cifra continúe creciendo en 2026, con previsiones de alcanzar los 320.000 cruceristas, tras el anuncio de Costa Cruceros de establecerse en Alicante como puerto base, junto a la presencia ya consolidada de MSC Cruceros.
Comercio local
El impacto de este aumento del turismo también se ha dejado sentir en el comercio local. La portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, indicó que "los turistas han llegado durante estos días clave y han vuelto a superar las previsiones". Cutanda destacó especialmente la cabalgata de Reyes, que fue el "broche final" de las festividades navideñas, y que atrajo a unas 55.000 personas y señaló que "el comercio local ha experimentado un incremento del 5% en la actividad comercial durante estos días de Navidad".
