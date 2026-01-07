Alicante instalará cámaras para controlar el tráfico en la plaza del Ayuntamiento

Desde este miércoles, 7 de enero, los conductores que se aproximen a la plaza del Ayuntamiento de Alicante se toparán con nueva señalización que advierte de su cierre al tráfico. Frente a la fachada del Consistorio solo podrán circular autobuses públicos y taxis, pero no vehículos particulares, a la espera de la peatonalización definitiva del espacio. Además, el gobierno local ha anunciado que instalará cámaras de videovigilancia para perseguir las infracciones.

Tras unas semanas de "cierre total" por las fiestas de Navidad, la plaza del Ayuntamiento afronta ahora la segunda fase de su transformación en zona peatonal. Durante los próximos meses, el carril entre las calles de Altamira y Jorge Juan únicamente podrá ser utilizado por transporte público (ya sean autocares o taxis), pero no por vehículos particulares, los conocidos como VTC (Uber, Cabify...) o autobuses privados. Estas limitaciones se extenderán hasta que el ejecutivo municipal impulse las obras para la peatonalización definitiva de la plaza, lo que se estima para finales de este 2026.

Los primeros compases de esta nueva configuración del tráfico han generado complicaciones en la circulación durante las primeras horas de la mañana, principalmente por la confusión y falta de información de los conductores. Finalmente, la Policía Local ha optado por ubicar un agente en el acceso de la plaza, impidiendo el paso de todos aquellos vehículos no autorizados. "Tendremos que estar así unos días por lo menos hasta que la gente se acostumbre, porque muchos todavía no saben que no se puede pasar", apuntaban algunos de los efectivos presentes en la zona.

Nuevas señales

Aunque tanto las inmediaciones de la plaza como el acceso por la Puerta del Mar ya han amanecido este miércoles con la señalización que prohíbe el acceso a los vehículos privados, el gobierno popular prevé la colocación de nuevos avisos, además de cámaras de videovigilancia, según la portavoz . Los dispositivos, encaminados a perseguir las infracciones, serán similares a los que ya controlan la entrada al Casco Antiguo. Así lo ha manifestado el concejal de Movilidad de Alicante, Carlos de Juan: "Vamos a reforzar las advertencias con señalización horizontal en el acceso a la plaza, nueva cartelería preventiva y con avisos a través de las pantallas de Información del Tráfico y de la Zona de Bajas Emisiones".

Pese a que, en un primer momento, el gobierno de Luis Barcala anunció que las obras habrían concluido a tiempo para las Hogueras de 2026, los populares ya han rebajado sus pretensiones y confían ahora en que la plaza sea peatonal antes de que termine el año. Recientemente, la Junta de Gobierno Local ha impulsado dos contratos: uno sobre cómo afectará el cierre del vial a la movilidad y el paso peatonal o ciclista y otro sobre la necesaria modificación del servicio de autobuses, antes de encargar el proyecto de remodelación definitivo. Documentos imprescindibles para que pueda iniciarse la licitación de la reurbanización y para cuya redacción se ha estimado un plazo de hasta cuatro meses.