El alicantino Antoni Forner, nuevo catedrático y vicedecano de Ingeniería Química en la Universidad de Eindhoven

El ingeniero químico alicantino Antoni Forner Cuenca , galardonado en 2025 con el Premio Princesa de Girona 2025 de Investigación por su liderazgo en el despliegue de tecnologías energéticas sostenibles, ha sido nombrado catedrático con 35 años en la Universidad de Eindhoven, en los Países Bajos, así como vicedecano del departamento de Ingeniería Química y de Química en la misma institución docente.

El científico considera estos nombramientos un impulso y una oportunidad para contribuir a iniciativas más amplias, especialmente en los sectores energéticos, de salud y de sostenibilidad. Asimismo, avanza que liderará una búsqueda internacional de talento para contratar nuevos profesores.

Su grupo trabaja en el almacenamiento de energía a gran escala con baterías de flujo y la descarbonización de la industria química

Premio Fin de Carrera

Forner Cuenca, Graduado con Premio Fin de Carrera en Ingeniería Química por la Universidad de Alicante, lidera el grupo de Materiales y Sistemas Electroquímicos en la Universidad de Eindhoven y, actualmente, trabaja con un equipo de unos 24 investigadores, entre estudiantes de doctorado, posdoctorados y estudiantes de máster. En poco más de seis años, el alicantino desarrolló su línea de investigación en electroquímica, una nueva área del departamento, y formó este amplio equipo.

Su objetivo principal es avanzar en la comprensión fundamental de las tecnologías electroquímicas, esenciales para la economía energética del futuro. "Aprovechando los principios de la ingeniería (electro)química, la ciencia de los materiales y la fisicoquímica, nuestro equipo diseña, modela y fabrica materiales y sistemas innovadores. Entre las aplicaciones clave se incluyen el almacenamiento de energía a gran escala con baterías de flujo, la conversión de energía mediante pilas de combustible de hidrógeno y electrolizadores, y la descarbonización de la industria química mediante procesos eficientes de síntesis y separación molecular", explica.

Los Reyes y la Princesa Leonor entregan los Premios Princesa de Girona en Barcelona / Europa Press

Baterías de nueva generación

"Estoy muy orgulloso de los diversos e impactantes proyectos que llevan a cabo todos los miembros de nuestro grupo. Estamos desarrollando sistemas de baterías de nueva generación que se basan exclusivamente en materiales abundantes en la Tierra y de bajo coste. También trabajamos en procesos electroquímicos para convertir las emisiones de dióxido de carbono en productos valiosos como el etileno y los alcoholes. Además, nuestro grupo se centra en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la producción de hidrógeno y las tecnologías de pilas de combustible mediante la sustitución de materiales peligrosos para el medio ambiente", añade.

Forner Cuenca considera que estos nombramientos son "un impulso porque significa que la universidad confía en mí, que valoran el trabajo que hacemos en el grupo haciéndome catedrático tan joven y vicedecano. Es una oportunidad muy buena para poder contribuir a iniciativas mucho más amplias. Es un orgullo y también da mucha motivación para seguir adelante, para explorar nuevas ideas, nuevos proyectos".

Como vicedecano señala que también es una oportunidad de liderazgo importante, "principalmente porque la ingeniería química y la química son sectores que van a marcar el futuro de la sociedad".

La familia real, junto a Francisco Belil (presidente de la Fundació Princesa de Girona), Salvador Illa, Carles Prieto, Jordi Hereu, Jaume Collboni y Salvador Alemany. / MANU MITRU

En salud

Forner añade que estos sectores engloban "la transición energética, las energías renovables, las nuevas emisiones y muchos otros aspectos. Por ejemplo, en mi departamento también se trabaja en áreas de salud, en sostenibilidad, en cómo podemos hacer materiales que sean fundamentalmente reciclables en toda su vida".

Es decir, que las moléculas que usen para hacerlos se puedan utilizar para crear un material funcional "y luego cuando acabe la vida útil se pueda desintegrar para poder crear otro".

Búsqueda de talento internacional Forner Cuenca destaca que su departamento se encuentra en medio de una importante transición, y que espera contribuir positivamente combinando empatía con visión de futuro y ambición. "Mantenernos competitivos en las áreas emergentes de la ingeniería química y la química requerirá la contratación de nuevos profesores. Estoy realmente entusiasmado de participar en este proceso. Nuestro departamento ofrece un entorno excepcional para el descubrimiento científico, la colaboración y la educación, y espero ayudarnos a atraer talento excepcional de todo el mundo". Por ello, prevén contratar a nuevos profesores en una búsqueda internacional que va a liderar, "lo cual me me hace bastante ilusión, es algo nuevo para mí".

Así, prosigue explicando que en su nuevo cargo como vicedecano le entusiasma trabajar con la junta directiva y todos en el departamento "para mejorar los procesos que respaldan nuestra misión principal, que es permitir que nuestros investigadores y docentes dediquen su tiempo y energía a lo que más importa: producir ciencia excepcional e impartir una educación excelente con un impacto positivo en la sociedad".

En este sentido, es consciente de que la presión y la competencia en el ámbito académico son intensas, y "debemos encontrar maneras más inteligentes y reflexivas de garantizar que nuestros talentosos colegas puedan dedicar su creatividad y experiencia al trabajo que realmente impulsa el progreso".

En cuanto al impacto social que espera generar con sus investigaciones, muestra su confianza en que aporte contribuciones tangibles para la sociedad.

"Por ejemplo, ver uno de nuestros conceptos de electrodos integrado en un sistema electroquímico real y utilizado a gran escala sería increíblemente gratificante. Nuestro enfoque principal es avanzar en la comprensión que sustenta estas tecnologías, ya que este conocimiento es esencial para acelerar el desarrollo de soluciones de energía limpia. Uno de los impactos más directos y duraderos de nuestro trabajo reside en las personas que formamos. Cada graduado de doctorado, estudiante de maestría/licenciatura y becario postdoctoral que pasa por nuestro grupo transmite la experiencia y la mentalidad desarrolladas aquí, aplicándolas en el ámbito académico, industrial o político para contribuir al avance de la energía limpia y las tecnologías sostenibles".