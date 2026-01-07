La conselleria accede a escuchar las demandas laborales del profesorado en Alicante

La Conselleria de Educación se ha abierto a negociar una mejora de las condiciones laborales del profesorado, como han reclamado miles de docentes alicantinos en las calles y en una huelga organizada por los sindicatos, que no descartan continuar con las movilizaciones este año si no fructifican los acuerdos.

La Administración autonómica ha accecido a escuchar sus demandas tras la salida de José Antonio Rovira y la entrada de Carmen Ortí al departamento autonómico hace menos de un mes, quien ha hecho gala de su "voluntad de consenso" con una reunión con las principales fuerzas sindicales tras la vuelta de vacaciones de Navidad, que continuarán este jueves. Por el contrario, ha rechazado suprimir la Ley de Libertad Educativa, como también han exigido los sindicatos durante sus protestas.

Ortí se ha mostrado conforme con la subida salarial que reclaman los profesores para estar a la cola de los peor pagados del país, tras años con los sueldos congelados durante el anterior Consell, sin embargo, ha mantenido el argumento de su antecesor: Esta mejora, junto con otras reivindicaciones del sector, “debe ir acompañada de unas condiciones presupuestarias óptimas de las que la Comunidad Valenciana no dispone debido a la infrafinanciación".

En este sentido, ha reiterado su petición para que la comunidad educativa se sume en la reclamación al Gobierno de España por parte de la Generalitat de una mejor financiación autonómica.

Otro de los temas abordados durante las reuniones ha sido la aplicación del anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, propuesto por el Gobierno central. En este punto, Ortí ha indicado que en la Comunidad "ya se están aplicando las medidas respecto a la jornada lectiva del profesorado incluidas en este texto", que supone una jornada de 23 horas lectivas en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial y de 18 en el resto de enseñanzas no universitarias y ha asegurado que la carga horaria del profesorado valenciano "está en consonancia con la amplia mayoría de las comunidades autónomas".

Primera reunión de la consellera de Educación con los sindicatos, este miércoles / INFORMACIÓN

Respecto a la rebaja de la ratio en las aulas, una de las cuestiones que más se quejan los docentes alicantinos, que advierten de que se sobrepasan, ha remarcado que en este curso la Generalitat "ya ha aplicado modelos de reducciones directamente en Primaria y en el segundo ciclo de Infantil con una aplicación diferida en diferentes municipios". Asimismo, ha recordado que en el caso de las zonas más despobladas, “se ha reducido la ratio mínima para mantener abiertas las unidades en los centros rurales agrupados, pasando de 6 a 4 alumnos en 2024-2025 y de 4 a 3 en 2025-2026, lo que ha permitido garantizar la continuidad del servicio educativo incluso con grupos reducidos”.

Durante estas reuniones la consellera ha querido poner en valor, además, el "esfuerzo" que está realizando la conselleria para mejorar las plantillas de profesorado y ha recordado que este curso 2025-26 "la dotación ha superado con creces a las de cursos anteriores, alcanzando por primera vez los 67.858 maestros y profesores en la enseñanza pública, a los que hay que sumar los 15.734 de la concertada", lo que suma un total de 83.592 docentes.

Valenciano

Por contra, parece estar cerrado el debate de derogar la Ley de Libertad Educativa, impulsada por Rovira, para aumentar la protección del valenciano en toda la Comunidad.

Carmen Ortí ha defendido la normativa que ha entrado en vigor este curso "como herramienta para garantizar la libertad de elección por parte de las familias y la protección de la lengua valenciana". En este sentido, se ha amparado en que este texto dota a las familias de "libertad para elegir la lengua de la enseñanza para sus hijos e hijas". Y , además, ha puesto en valor que se permite el reconocimiento mediante certificaciones automáticas del nivel de valenciano del alumnado para promocionar su uso; se ofrece garantías del conocimiento de las dos lenguas cooficiales además del inglés y garantiza el derecho a solicitar la exención del valenciano.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

Movilizaciones en pie

Los sindicatos STEPV, CSIF, Comisiones Obreras y UGT han valorado positivamente la predisposición de la nueva responsable autonómica y que las movilizaciones haya dado "sus frutos", pero han exigido "un compromiso real" para atender las peticiones sindicales y que concrete en "medidas reales en beneficio del profesorado y, sobre todo, del alumnado".

Con ello, los sindicatos advierten que la campaña de movilizaciones no se desactivará hasta que no haya resultados satisfactorios en la negociación prevista a partir de febrero, mes en el que está previsto que la consellera proponga un calendario de negociación que incluirá los puntos de la plataforma reivindicativa de los cuatro sindicatos.