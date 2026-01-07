Ecologistas desconfían de los datos de contaminación en Alicante: "El medidor no cumple las exigencias"

Un dato engañoso. Esta es la sospecha de Ecologistas en Acción ante los datos provisionales que la entidad ha recogido de las estaciones oficiales de control de calidad del aire de una veintena de ciudades españolas medianas y grandes, que suman una cuarta parte de la población del país.

Según explican desde el colectivo, en todas estas ciudades se superó, a lo largo de 2025, el límite anual que establecerá la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2030 para el dióxido de nitrógeno (NO 2 ) emitido al aire urbano fundamentalmente por el tráfico motorizado. El límite actual es de 40 microgramos por metro cúbico de aire, una cantidad máxima que consideran “obsoleta” dado que en España no se supera desde el 2022.

Así, en España hay un total de 18 grandes ciudades, de las cuales la menos poblada es Burgos (177.000 habitantes) y la más habitada es Madrid (3,5 millones) que alcanzan el valor de 20 microgramos de NO 2 por metro cúbico de aire. Alicante, con 366.000 habitantes, no se halla en este listado porque, según Ecologistas en Acción, no se han llevado a cabo correctamente las mediciones. Los datos de la ciudad son de 12 microgramos de NO 2 por metro cúbico de aire.

Críticas

Según la entidad ecologista, los diferentes valores que ofrecen ciudades con niveles similares de población “obedece a la deficiente ubicación de muchas estaciones supuestamente orientadas al tráfico y que no están emplazadas en los puntos críticos de contaminación”, tal como ordena la directiva europea 2024.

Por ello, ponen a Alicante y a Elche como ejemplo de “ciudades que no disponen de estaciones orientadas al tráfico y que representen la calidad del aire que respira buena parte de sus habitantes”. La estación oficial de medida de la contaminación atmosférica en Alicante dependiente de la Generalitat se halla en el barrio del Pla, “situada a más de 150 metros de la avenida de Dénia, cuando la normativa europea obliga a que se sitúe a 10 metros de la calzada de un viario de alta capacidad”.

A su vez, critican el “desconocimiento” sobre las medidas de “ocho nanosensores y cuatro sensores de nivel 2 instalados por el Ayuntamiento de Alicante en su proyecto de Zona de Bajas Emisiones”.

Propuestas

Para hacer frente a la contaminación y cumplir con las exigencias europeas, la entidad pide “políticas de mejora de la calidad del aire que reduzcan la presencia de automóviles en nuestras áreas urbanas”, y lamentan que “vencido hace tres años el plazo para que los 150 municipios de más de 50.000 habitantes” en España “establecieran zonas de bajas emisiones y aprobaran protocolos de actuación, la mayoría de ciudades no ha cumplido siquiera formalmente estas obligaciones legales”.

Desde Ecologistas en Acción destacan que “en los últimos años se ha venido reduciendo paulatinamente la presencia del contaminante en el aire por la renovación del parque de automóviles y el mayor peso de los de gasolina sobre los de diésel”, pero creen que las ciudades “deben hacer un mayor esfuerzo para cumplir el nuevo valor límite legal”.

Recuerdan, en este sentido, que el dióxido de nitrógeno es un gas amarillento tóxico “que al inhalarse afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos, como la respuesta inmunológica, con la consiguiente merma de la resistencia a las infecciones”. Este hecho, según los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente rescatados por la entidad ecologista, es el responsable de 4.100 muertes “prematuras” en 2023 en España.