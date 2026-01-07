Educación regulará el uso de los móviles y las tabletas para dar clase

La forma, el tiempo o las edades en las que se podrán utilizar los dispositivos móviles para aprender en los colegios e institutos de Alicante va a estar regulado. Aunque desde hace un año y medio, los teléfonos móviles están prohibidos tanto en las aulas, como en los patios, los alumnos sí que pueden hacer uso de esta tecnología para un uso pedagógico, siempre bajo la tutela del docente y cuando se refleje en las programaciones o para casos excepcionales.

Sin embargo, el departamento dirigido por Carmen Ortí está trabajando en una orden para delimitar de forma más concreta cuándo y cómo se puede recurrir a los móviles, tablets u ordenadores para enseñar al alumnado, ya que su uso es desigual dependiendo del centro educativo. Ya hay comunidades, como Cataluña donde se ha decidido desde este curso retirar progresivamente las pantallas y tablets en Infantil y no se dan los portátiles individuales hasta sexto de Primaria, lo que ha reabierto el debate sobre la conveniencia de dar marcha atrás en la introducción de la tecnología en edades tempranas y volver a volcase en el papel.

Distintos estudios han venido alertando en los últimos años aseguran que el uso de pantallas produce retrasos en el lenguaje de los niños, disminuyendo su capacidad para hablar, leer y escribir. Además, puede influir en problemas de conducta, obesidad, depresión infantil y limita la capacidad de aprender. Ante el uso abusivo de los dispositivos tecnológicos, algunas organizaciones de infancia y de protección de usuarios de Internet han reclamado un Pacto de Estado para proteger a los menores de los riesgos de Internet y las redes sociales que, entre otras medidas, limite el uso de móviles y pantallas en la escuela.

En la Comunidad, a la Conselleria de Educación le saltaron las alarmas hace dos cursos cuando en una evaluación de contexto del sistema educativo para medir el rendimiento del alumnado, donde se detectó que el alumnado de tercero de Primaria en un 8% utilizaba los móviles tres o más horas al día. Una realidad más grave a mayor edad. En sexto de Primaria, el 18 % de alumnado, utilizaba el teléfono móvil tres o más horas al día y en los primeros cursos de Secundaria, más del 20 % del alumnado hacía ese uso excesivo, según la Administración autonómica.

Un cartel que prohíbe los móviles en el IES Doctor Balmis de Alicante, anterior al decreto autonómico / Jose Navarro

Faltas leves

Frente a ello, la Generalitat decidió prohibir, a través de una resolución (el 17 de abril de 2024) el uso de los dispositivos móviles (incluidos los relojes inteligentes) en los centros, salvo fin pedagógico. Ahora, a falta de concretar el uso de la tecnología en las aulas, la prohibición de los mismos está recogida en el decreto de convivencia que este miércoles ha entrado en vigor, con sanciones para los alumnos por acoso a otros compañeros o profesores.

La actual regulación considera como falta leve el uso de dispositivos móviles y cualquier tecnología para fines diferentes a la autorización de su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje durante los periodos lectivos, los recreos o las actividades extraescolares y complementarias. Educación sitúa en el mismo nivel la utilización inadecuada de las tecnologías de la información y comunicación durante las actividades autorizadas que se realicen en el centro educativo.

Carteles de prohibición de móviles en un instituto de la provincia de Alicante / Alex Domínguez

Las faltas leves están castigadas con amonestaciones al alumno; la comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o ante la dirección o titular del centro educativo; la realización de trabajos específicos en horario no lectivo; tareas educativas; retirada de los objetos o sustancias no permitidos; la suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro durante un periodo máximo de quince días naturales; cambio de grupo del alumnado durante un plazo máximo de cinco días lectivos o la suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días lectivos.