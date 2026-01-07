El frío impulsa las rebajas de invierno en Alicante: un aumento del gasto en prendas de abrigo y descuentos de hasta el 50 %

El invierno ha llegado con fuerza a Alicante y, con él, el inicio de las rebajas de enero. A pesar de que las compras navideñas suelen acaparar la atención en diciembre, los comercios de la ciudad se preparan para una buena temporada de descuentos este enero. Acompañado por un clima frío que invita a renovar el vestuario de abrigo, el periodo de rebajas de invierno 2026 arranca con un panorama optimista para comerciantes y consumidores. Las previsiones indican que los alicantinos gastarán, de media, 197 euros en las tiendas, 16 más que hace un año, según Asociación Española de Consumidores (Asescon), lo que repercutirá en un incremento del 5 % de las ventas.

Para el sector textil, el frío está siendo un aliado. A diferencia de años anteriores, en los que las temperaturas suaves dificultaban las ventas de ropa de abrigo, este enero las chaquetas, jerséis y prendas gruesas son las más solicitadas. "Este año, el frío ha llegado justo a tiempo, y eso se nota en la venta de prendas de abrigo. La gente se encuentra con buenos precios y se anima más a comprar cuando sabe que va a necesitar estas prendas durante toda la temporada", asegura Silvia Aguilar, directora del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

Esta tendencia se repite en los comercios locales, donde las chaquetas y los jerséis tienen un papel protagonista, no solo por el clima, sino porque son productos que, por su precio, suelen elevar el gasto medio por persona. "Este tipo de ropa tiene un precio más elevado, lo que eleva el ticket medio. La gente no solo compra lo necesario, sino que también aprovecha los descuentos en artículos que, de otra forma, podrían resultar demasiado caros", explica Vicente Armengol, presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante.

Armengol señala que la temporada de rebajas promete ser buena para el comercio local. Aunque reconoce que las grandes cadenas suelen captar más clientes en los primeros días, afirma que el pequeño comercio también está viendo un repunte en sus ventas gracias a la mayor demanda de ropa de abrigo. "Este año, las bajas temperaturas están ayudando. Las ventas podrían aumentar un 5 % respecto al año pasado, aunque depende de cómo respondan los consumidores en términos de gasto, si es elevado esta previsión podría superarse en el pequeño comercio", comenta Armengol.

Descuentos de hasta el 50 %

La reacción de los alicantinos en los primeros días de rebajas refleja una clara preferencia por las prendas de abrigo. Para muchas personas, la llegada del frío coincide con una necesidad de renovar el vestuario para enfrentar las bajas temperaturas. "Estamos buscando sobre todo jerséis y prendas de abrigo, como un chaleco, aunque también camisas. Con el frío que hace ahora en la calle, lo que apetece es comprar prendas con las que te sepas que estarás resguardada estos días", asegura Mari Ángeles Viñes, una clienta que recorría este miércoles los escaparates de Alicante

Como ella, Milagros Rodríguez, también se centró en las prendas de abrigo: "He venido con la idea clara de encontrar un buen abrigo, que es lo que más necesito con el frío que hace". Para Rodríguez, la clave de las rebajas es aprovechar las primeras ofertas, pero siempre con moderación y centrada en lo que realmente se necesita. "Cuando vengo a rebajas, vengo con las ideas claras y no vengo a gastar de más, solo lo que me hace falta", explica Rodríguez.

Compradores con objetivos claros

"Estamos viendo un poco de todo, no veníamos a por nada en concreto", comenta Ángeles González, una compradora que recorría varias tiendas en busca de prendas de abrigo. "La verdad es que vemos gente, para ser el primer día de rebajas y entre semana, las tiendas están bastante animadas", señala González quien destaca que en algunos lugares las colas eran tan largas que decidieron abandonar la tienda en busca de menos aglomeraciones: "De una tienda nos hemos tenido que ir porque había mucha cola para comprar un abrigo".

Con el frío como aliado, las rebajas de invierno de 2026 se presentan con descuentos que las primeras semanas oscilarán entre el 40 % y el 50 % en la mayoría de establecimientos. Y aunque algunas marcas ya han comenzado con rebajas de hasta el 70 %, expertos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierten sobre la necesidad de ser cautos a la hora de realizar las compras. Elaborar listas con necesidades reales y evitar las compras impulsivas es uno de los consejos que ofrecen desde la OCU, especialmente para aquellos que se sienten tentados por los grandes descuentos. Además, recuerdan que, aunque las rebajas suponen una gran oportunidad, es importante conocer las condiciones de devolución, sobre todo en las compras online, donde el margen para devolver productos es de 14 días.