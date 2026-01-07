Más obstáculos para el hotel de Tabarca: otra empresa "a la fuga" por el coste
La segunda clasificada del concurso público también renuncia a gestionar el establecimiento debido al elevado importe de su oferta, por lo que la explotación podría volver a recaer sobre Luis Castillo, el presidente de la patronal hotelera
De la lluvia de ofertas a la espantada de empresas. La segunda clasificada en el concurso público para gestionar el hotel de la isla de Tabarca renuncia al contrato (como ya hizo la primera mercantil) debido al elevado coste de su oferta. La compañía proponía un canon de 1,59 millones de euros para los próximos 15 años, lo que supondría pagar casi diez veces más de lo que reclamaba el Ayuntamiento.
A principios del pasado mes de diciembre, la empresa mejor posicionada (con una oferta de 1,75 millones) quedó fuera del concurso, al no acreditar su solvencia, por lo que se acordó que la adjudicación pasara a manos de la segunda clasificada en la licitación. Además, se fijó por parte de la Junta de Gobierno Local una sanción del 3 % del presupuesto base: unos 4.800 euros.
Después de que Lunetoile Ocio no presentara la documentación requerida, se dio a Poseidón Water Sports la oportunidad de hacerse con la adjudicación. Sin embargo, la Mesa de Contratación del Consistorio prevé dar cuenta este jueves de la retirada de la oferta, por lo que se requerirá la documentación previa al tercer clasificado en el procedimiento para contratar la concesión del hotel situado en la antigua Casa del Gobernador de la isla de Tabarca.
Este movimiento podría devolver el establecimiento a la misma empresa que lo ha gestionado durante los últimos años: Hotel Boutique Isla de Tabarca SL. El espacio, de propiedad municipal, es explotado desde 2008 por una de las sociedades vinculadas a los hermanos Juan Carlos y Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA). A través de esta empresa, los Castillo llevaron a cabo la rehabilitación del inmueble y lo abrieron al público en 2011, tras varias trabas en los trámites administrativos y patrimoniales, que paralizaron la obra. En aquel momento, el canon se fijó en 90.000 euros para un plazo de 15 años: unos 6.000 euros anuales. Ahora, con el nuevo contrato, esa cifra podría dispararse hasta alcanzar 1,39 millones de euros, la oferta de los hermanos.
El hotel, al detalle
El edificio actual dispone de 15 habitaciones. La concesión debe mantener esta capacidad alojativa, con una habitación doble adaptada para personas con movilidad reducida, 13 dobles y una familiar. La categoría es de tres estrellas y el Consistorio señala que si el adjudicatario prevé modificarla deberá presentar un proyecto ante la Conselleria de Turismo para variar la calificación en función de los servicios prestados.
El inmueble de la antigua Casa del Gobernador que acoge la infraestructura hotelera es un edificio del siglo XVIII, que data de los mismos orígenes de Tabarca como isla habitada, rehabilitado posteriormente para prestar el servicio turístico. La Concejalía de Turismo ha precisado que la gestión se concederá durante 15 años sin posibilidad de prórroga, mientras que la que terminó el pasado año se concedió por 10 años. Desde el momento de la adjudicación, que se prevé durante las próximas semanas, la mercantil dispondrá de un mes para poner en marcha la gestión hotelera.
El Peret sigue esperando
La Mesa de Contratación también se pronunciará este jueves sobre el futuro del antiguo quiosco Peret, otra explotación que podría terminar gestionada por los hermanos Castillo. El contrato para gestionar la heladería situada en la Explanada de Alicante quedó en el aire a principios de diciembre de 2025. El Ayuntamiento concedió entonces a Hotel Boutique Tabarca SL (la empresa que presentó la mejor oferta) tres días hábiles para presentar documentación complementaria para acreditar su solvencia, ya que los expedientes aportados hasta el momento no resultaban suficientes.
La mercantil cumplió con los plazos y aportó mayor detalle sobre su capacidad para hacer frente a la explotación, por la que ofertó un total de 4.023.523 para un periodo de siete años. Ahora, el Ayuntamiento evaluará esta misma semana dichos documentos y su validez para asumir la gestión del antiguo Peret. En total, se presentaron siete candidaturas para hacerse con la concesión demanial del espacio, aunque una fue descartada por incumplir las bases del concurso. A la compañía de los Castillo, que ya gestiona en Alicante el quiosco de la plaza Músico Óscar Tordera y el de la playa de Albufereta, le siguen la UTE Sensai Restauración y Mundaka Helados (3.213.123,30 euros); Lunetoile Ocio 9 (2.720.947,72 euros); Nicolás Romero Vargas UTE (2.003.333 euros); Café Ole&Friends (1.839.985,14 euros); y Ondiba (1.293.565 euros).
La concesión, que podrá prorrogarse hasta en dos ocasiones por tres años cada una, partía de un canon base de 1,26 millones de euros para el periodo inicial de siete años.
