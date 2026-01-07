El parque Juan Pablo II acoge un proyecto inteligente de Aguas de Alicante para adaptar el consumo en cada zona verde

Un proyecto para modernizar la forma de regar los parques y jardines en Alicante. Es lo que se pondrá en marcha, a través de Aguas de Alicante y en colaboración con el Ayuntamiento, desde el parque Juan Pablo II, ubicado en el PAU 1 y cuyos 38.000 metros cuadrados se convertirán en el escaparate de una gestión más inteligente y sostenible del agua.

El objetivo es instalar un sistema de riego que permitirá gestionar el agua de manera más eficiente. A diferencia de los sistemas tradicionales, que riegan siguiendo un horario fijo, el nuevo sistema se adapta a las necesidades reales de cada zona del parque.

De esta manera, el proyecto contempla una doble actuación. Por un lado, dentro de la actuación “Implantación de sensores para riego inteligente de zonas verdes de Alicante”, se instalarán diversos sensores y dispositivos tecnológicos distribuidos por todo el parque. En este sentido, se habilitarán cuatro maestros de riego equipados con tecnología LoRa, una forma de comunicación inalámbrica de largo alcance, y que actuarán como “cerebros del sistema”. También se habilitará una estación meteorológica para monitorizar en tiempo real la temperatura, la humedad, la lluvia, el viento, la radiación solar y otros parámetros, así como treinta nodos inalámbricos con baterías de hasta un año de autonomía y treinta contadores de agua digitales para medir el consumo en cada zona.

Recopilar información

Por otra parte, de forma complementaria, estos dispositivos estarán conectados entre sí, formando una red inteligente que recopila información de manera constante. Los datos viajarán desde los sensores hasta la plataforma de gestión en la nube, accesible desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. Esta plataforma actuará como “cerebro” del sistema analizando la información recibida y tomando decisiones sobre cuándo, cuánto y dónde regar.

Según informan desde Aguas de Alicante, el sistema tiene en cuenta factores como las condiciones meteorológicas (las vigentes y las previstas), el tipo de vegetación de cada zona según el agua que requieran, la humedad del suelo, el historial de consumo y la detección de fugas o de averías.

Centro de control de Aguas de Alicante. / INFORMACIÓN

El proyecto se incluye en el Plan de Digitalización Integral de Aguas de Alicante y está al amparo del PERTE de “Digitalización del ciclo del agua”, que se financia a través de los Fondos Europeos NextGenerationEU canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Además, desde Aguas de Alicante entienden que el proyecto “tiene impactos muy concretos y positivos” como “el ahorro significativo de agua”, la “reducción de costes”, la “mejora de la salud de las zonas verdes” y “la gestión más eficiente del personal”, ya que los técnicos podrán supervisar todo el sistema, recibir alertas y tomar decisiones basadas en datos reales sin tener que desplazarse a cada zona a través de una misma plataforma.

Aunque el proyecto empieza en el parque Juan Pablo II, la intención es que sirva como modelo para extender esta tecnología a otros parques y jardines de Alicante. Según explican desde Aguas de Alicante, la instalación incluye también medidas de seguridad “avanzadas” como sistemas de detección de vandalismo y protección eléctrica adecuada para garantizar la durabilidad de la inversión, y consideran que estas iniciativas representan “el futuro de la gestión urbana”.