Los talleres de mayores de Alicante arrancarán con casi cuatro meses de retraso: inscripciones desde este miércoles y comienzo el 19 de enero

El Ayuntamiento de Alicante ya ha fijado el calendario para la vuelta de los talleres y actividades en los centros municipales de mayores, pero lo hará con retraso. El plazo de inscripción arranca este miércoles 7 de enero y se prolongará hasta el 14 de enero, con sorteo el día 15, publicación de vacantes el 16 y comienzo de las actividades el 19 de enero, según la planificación del curso 25/26.

La puesta en marcha llega casi cuatro meses después de la fecha prevista inicialmente, ya que el curso debía haber comenzado el 1 de octubre. El presidente del centro de mayores de San Gabriel y miembro del Consejo de Mayores, Agustín Conesa, valora que la demora “ha supuesto un disgusto enorme”. “Hemos comprendido lo que nos han expuesto desde el equipo de gobierno, lleva un proceso que no se puede saltar. Hemos tenido que esperar, pero esto ha supuesto sacrificar, como siempre, al colectivo de mayores, que ya ha estado muy castigado en 2025. Esperamos que este año 2026 cambie y que las pérdidas de tiempo de 2025 sean compensadas”, afirma.

El retraso vuelve a sacrificar a los mayores, un colectivo muy castigado en los últimos años Agustín Conesa — Presidente del centro de mayores de San Gabriel y miembro del Consejo de Mayores

El retraso se explica por el recorrido de la licitación del servicio. El contrato para la gestión y ejecución de los talleres quedó descolocado en otoño tras la renuncia de la primera empresa propuesta y el Ayuntamiento acabó adjudicándolo a Sararte S. L., una compañía con sede en A Coruña especializada en servicios vinculados a formación y organización de actividades. Con el procedimiento ya encarrilado, el Consistorio fija ahora el calendario del curso y activa la inscripción para reanudar la programación en los centros municipales.

La hoja de ruta municipal abre ahora el proceso de matrícula en la vuelta de las vacaciones navideñas. La inscripción, del 7 al 14 de enero, dará paso al sorteo de plazas el día 15 y a la relación de vacantes el 16, antes del inicio el 19. Conesa sitúa esa fecha como una referencia clave para el colectivo, tanto por la espera acumulada como por el peso que tienen estas actividades en la rutina de los usuarios: “El mejor regalo de Reyes sería que los talleres empezaran correctamente el día 19”.

Transparencia

El presidente del centro de San Gabriel apunta, además, a la necesidad de mejorar la comunicación con el colectivo cuando el servicio se retrasa o se atasca por trámites administrativos. “Desde el Consejo de Mayores pedimos más transparencia. Cuando haya un problema de este tipo, que no nos enteremos a última hora, que seamos conscientes de lo que se lleva entre manos”, sostiene. Conesa añade que el malestar se agrava cuando no hay respuesta a los escritos: “Estamos disgustados porque hemos presentado varias solicitudes por registro y lo que más nos duele es la indiferencia hacia nosotros, que no nos contesten a los escritos”.

El representante de los mayores señala también la falta de interlocución sobre la organización del área. “Hemos pedido al vicealcalde Manuel Villar [responsable de Recursos Humanos] que nos aclare la estructura de la Concejalía de Mayores y las licitaciones y no sabemos el motivo por el que no nos quiere recibir”, asegura, antes de añadir: “Tenemos una concejalía que solo tiene el nombre y cuatro paredes, no cuenta con una estructura como tal, con personal que trabaje para los mayores. Queremos una estructura propia e independiente, separada de Bienestar Social. La concejala Begoña León está trabajando muy bien, pero hay cuestiones que no dependen de ella”.

Demanda

En cuanto a las preferencias de los usuarios, Conesa destaca que la demanda se concentra especialmente en las actividades físicas y de bienestar. “Sabemos que los talleres que más solicitud tienen son los de gimnasia, yoga y pilates, son los tres pilares fundamentales”, indica, antes de enumerar otras propuestas habituales del programa: “Luego están los de baile, entrenar la mente, nuevas tecnologías, teatro, flamenco, zumba, inglés…”.

El representante del Consejo de Mayores insiste en que el objetivo de fondo es que el servicio funcione con normalidad y que no se repitan parones que acaben vaciando de contenido la vida diaria de los centros. En esa idea resume el mensaje del colectivo: “Ya lo hemos dicho, los mayores de Alicante no queremos estar en el sofá, queremos actividad”.

El retraso del curso ya provocó en octubre una protesta de mayores en la plaza del Ayuntamiento y una reunión posterior con el alcalde, Luis Barcala, para abordar la situación. Ahora, con el calendario ya cerrado, los usuarios miran a la inscripción abierta desde este miércoles como el primer paso para recuperar una programación que consideran esencial para mantenerse activos, socializar y sostener hábitos que, en muchos casos, van más allá del ocio y se relacionan con el bienestar físico y emocional.