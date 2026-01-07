El tiempo en Alicante: una masa de aire ártico "congela" la provincia con mínimas de hasta 1 grado

Las fiestas acaban con una previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) marcada el frío y la estabilidad debido a una masa de aire ártico en la mayor parte de las comarcas de Alicante durante las primeras horas de la jornada; no habrá, por tanto, fenómenos adversos destacados. La capital de la provincia marcaba 3 grados en el mercurio a primera hora de la mañana, aunque en el interior han bajado con más fuerza, con probabilidad de heladas. El viento soplará moderado y hará que la sensación térmica baje en buena parte del territorio.

El tiempo en Alicante

Día plenamente soleado y sin rastro de lluvia: la probabilidad es cero de principio a fin. El viento soplará del norte y noroeste con alegría por la mañana y perderá fuelle hacia la noche. Ambiente seco a mediodía y algo más húmedo al final del día. Máxima de 13 y mínima de 2.

El tiempo en Elche

El cielo se mantiene despejado y la jornada viene seca, sin previsión de precipitaciones. El protagonista será el viento: rachas fuertes a primeras horas, que pueden dejar sensación más fría de lo que marca el termómetro. La humedad bajará al mediodía y subirá de nuevo por la noche. Temperaturas entre 1 grados de mínima y 13 de máxima.

El tiempo en Benidorm

Hoy toca postal luminosa: sol prácticamente todo el día y nada de lluvia. El viento será más discreto que en otros puntos, con brisas que irán cambiando a lo largo de la jornada. Humedad contenida durante el día, pero repunta por la noche, típico de costa. Máxima de 13 y mínima de 4.

El tiempo en Elda

Cielo despejado y jornada seca, pero con frío más serio: la mínima baja a -1. El viento del noroeste soplará con fuerza y puede hacer que el ambiente resulte áspero en la calle. La humedad sube de madrugada y cae a mediodía, con sensación más seca. Máxima de 10; no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

En la costa sur manda el sol y la estabilidad: la lluvia no entra en el guion. Eso sí, el viento del oeste se deja notar y puede dar un punto incómodo en zonas expuestas, sobre todo al final del día. Humedad relativamente alta, más marcada a primeras horas. Temperaturas entre 5 y 13 grados.

El tiempo en Orihuela

Día claro y muy estable, con cero probabilidad de lluvia y muchas horas de sol. El viento, de componente oeste y noroeste, irá moderado y tenderá a aflojar con el paso de las horas. Humedad más alta por la mañana y más llevadera al mediodía. Máxima de 13, mínima de 1 (estas últimas más bajas que ayer).

El tiempo en Alcoy

La montaña amanece con frío intenso y cielo despejado, sin previsión de precipitaciones. Con mínima de -2, la sensación será invernal, aunque el sol acompañe durante el día. El viento será moderado y no apunta a grandes rachas. Máxima de 7; hoy no hay riesgo de nieve según la Aemet.

El tiempo en Dénia

En la Marina Alta, jornada tranquila: sol de mañana a noche y sin lluvias. El viento será moderado y variable, sin sobresaltos, y el ambiente quedará agradable cuando suba el termómetro. Humedad más alta al amanecer, más baja a mediodía y de nuevo al alza por la noche. Temperaturas de 2 grados de mínima a 13 de máxima.