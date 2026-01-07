Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Alicante: una masa de aire ártico "congela" la provincia con mínimas de hasta 1 grado

El viento soplará moderado y hará que la sensación térmica baje aún más en buena parte del territorio

Aitana nevada vista desde la playa del Postiguet sobre las 11.00 horas del Día de Reyes

Aitana nevada vista desde la playa del Postiguet sobre las 11.00 horas del Día de Reyes / Pilar Cortés

Carmen Tomàs

Las fiestas acaban con una previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marcada el frío y la estabilidad debido a una masa de aire ártico en la mayor parte de las comarcas de Alicante durante las primeras horas de la jornada; no habrá, por tanto, fenómenos adversos destacados. La capital de la provincia marcaba 3 grados en el mercurio a primera hora de la mañana, aunque en el interior han bajado con más fuerza, con probabilidad de heladas. El viento soplará moderado y hará que la sensación térmica baje en buena parte del territorio.

El tiempo en Alicante

Día plenamente soleado y sin rastro de lluvia: la probabilidad es cero de principio a fin. El viento soplará del norte y noroeste con alegría por la mañana y perderá fuelle hacia la noche. Ambiente seco a mediodía y algo más húmedo al final del día. Máxima de 13 y mínima de 2.

El tiempo en Elche

El cielo se mantiene despejado y la jornada viene seca, sin previsión de precipitaciones. El protagonista será el viento: rachas fuertes a primeras horas, que pueden dejar sensación más fría de lo que marca el termómetro. La humedad bajará al mediodía y subirá de nuevo por la noche. Temperaturas entre 1 grados de mínima y 13 de máxima.

El tiempo en Benidorm

Hoy toca postal luminosa: sol prácticamente todo el día y nada de lluvia. El viento será más discreto que en otros puntos, con brisas que irán cambiando a lo largo de la jornada. Humedad contenida durante el día, pero repunta por la noche, típico de costa. Máxima de 13 y mínima de 4.

El tiempo en Elda

Cielo despejado y jornada seca, pero con frío más serio: la mínima baja a -1. El viento del noroeste soplará con fuerza y puede hacer que el ambiente resulte áspero en la calle. La humedad sube de madrugada y cae a mediodía, con sensación más seca. Máxima de 10; no se esperan precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

En la costa sur manda el sol y la estabilidad: la lluvia no entra en el guion. Eso sí, el viento del oeste se deja notar y puede dar un punto incómodo en zonas expuestas, sobre todo al final del día. Humedad relativamente alta, más marcada a primeras horas. Temperaturas entre 5 y 13 grados.

El tiempo en Orihuela

Día claro y muy estable, con cero probabilidad de lluvia y muchas horas de sol. El viento, de componente oeste y noroeste, irá moderado y tenderá a aflojar con el paso de las horas. Humedad más alta por la mañana y más llevadera al mediodía. Máxima de 13, mínima de 1 (estas últimas más bajas que ayer).

El tiempo en Alcoy

La montaña amanece con frío intenso y cielo despejado, sin previsión de precipitaciones. Con mínima de -2, la sensación será invernal, aunque el sol acompañe durante el día. El viento será moderado y no apunta a grandes rachas. Máxima de 7; hoy no hay riesgo de nieve según la Aemet.

El tiempo en Dénia

En la Marina Alta, jornada tranquila: sol de mañana a noche y sin lluvias. El viento será moderado y variable, sin sobresaltos, y el ambiente quedará agradable cuando suba el termómetro. Humedad más alta al amanecer, más baja a mediodía y de nuevo al alza por la noche. Temperaturas de 2 grados de mínima a 13 de máxima.

