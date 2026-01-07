Los vecinos de Playa de San Juan arrancan promesas a Barcala: del centro social al parking del Circo del Sol

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, promete nuevos proyectos e inversiones en Playa de San Juan, de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. El gobierno popular ha acordado esta semana con los vecinos de la zona distintas medidas, como avances en el nuevo centro social del barrio, cambios en la movilidad peatonal y ciclista o un aparcamiento disuasorio en el solar donde se instala temporalmente el circo del sol.

El propio Barcala ha dado cuenta en sus redes sociales del encuentro, al que ha acudido acompañado de la edil de Infraestructuras, Cristina García: "Playa de San Juan está creciendo cada vez más. Hoy hemos estado con la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos para hablar de las actuaciones y mejoras previstas para este año y escuchar sus propuestas", ha indicado el alcalde. Sin embargo, según ha manifestado el presidente del colectivo, José Caracena, algunas de esas propuestas han sido aceptadas por el ejecutivo popular e incluso podrían arrancar entre este mismo año y principios del 2027, cuando tendrán lugar los comicios electorales.

En esta línea, Caracena destaca avances en el ansiado centro social para el barrio. "Han asegurado que el proyecto se redactará este año y que tendrá oficina del SAIC (Servicio de Atención Integral al Ciudadano), para que no sea necesario ir al Centro a realizar gestiones, además de salón de actos y salas de actividades", ha apuntado el portavoz vecinal. Por ahora, la redacción de dicho proyecto no cuenta con una partida específica en el presupuesto aprobado inicialmente por el PP y Vox para el presente ejercicio, por lo que deberá salir de conceptos más "genéricos" como "estudios y otros trabajos" o introducirse posteriormente mediante una modificación de crédito.

Aparcamiento disuasorio

También mantiene Caracena que se ha acordado dotar de un nuevo uso al solar que, temporalmente, acoge al Circo del Sol cuando visita la ciudad. El espacio, que durante la etapa del tripartito de izquierdas se destinó al aparcamiento de autocaravanas, supuso un servicio turístico que la capital alicantina todavía no ha recuperado y al que el gobierno de Luis Barcala ha abierto y cerrado la puerta en distintas ocasiones. Este solar servirá, una vez terminen las funciones de este verano, de aparcamiento disuasorio para mejorar las condiciones de estacionamiento en la zona. No obstante, los vecinos han solicitado que cuente con horario de cierre, para desincentivar la celebración de botellones.

En el encuentro, de acuerdo con Juntos Avanzamos, se ha abordado igualmente la necesidad de suprimir los carriles bici situados en aceras. Una medida con la que el ejecutivo popular ya se había comprometido en la avenida de José Garberí, en el PAU 5, pero que el colectivo de residentes pide extender a toda la zona de Playa de San Juan, afectando al entorno de la avenida Historiador Vicente Ramos. En la misma línea, afirman que se impulsará un estudio municipal para estudiar cómo mejorar el mobiliario urbanos en la avenida de Cataluña, incorporando más arbolado, bancos y un itinerario ciclista.