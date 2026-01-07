El temporal en Europa provoca seis cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Alicante-Elche

El temporal que está afectando en los últimos días a varios países del norte y centro de Europa ha tenido reflejo en la operativa del aeropuerto de Alicante-Elche, donde se han registrado seis vuelos cancelados a lo largo de la jornada, según los datos de seguimiento de operaciones.

Las incidencias se concentran en conexiones con aeropuertos europeos especialmente condicionados por el temporal y se reparten entre tres vuelos con llegada prevista a Alicante y otros tres con salida desde la terminal alicantina.

Llegadas canceladas desde Ámsterdam y Bruselas

En el apartado de llegadas, el aeropuerto de Alicante ha visto cancelados tres vuelos procedentes del norte de Europa. Dos de ellos tenían origen en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, mientras que el tercero procedía del Aeropuerto de Bruselas-Zaventem.

Las llegadas estaban programadas para primeras horas de la mañana y media mañana, pero finalmente no han podido operar. Los vuelos afectados estaban operados por Vueling y Transavia, aerolíneas con presencia habitual en las conexiones entre Alicante y estos destinos europeos.

También se cancelan salidas desde Alicante

El impacto del temporal no se ha limitado a los vuelos de llegada. A lo largo del día también se han cancelado tres vuelos con salida desde Alicante, todos ellos con destino a Ámsterdam-Schiphol.

Estas anulaciones están vinculadas a las limitaciones operativas en el aeropuerto de destino, que ha reducido su actividad como consecuencia del temporal. Al igual que en el caso de las llegadas, las salidas canceladas correspondían a vuelos operados por Vueling y Transavia.

Más de medio centenar de retrasos

Además de las cancelaciones, el aeropuerto de Alicante registra más de 50 vuelos con retrasos, en su mayoría en conexiones internacionales. Las demoras responden a ajustes en la programación y a la reorganización del tráfico aéreo derivada del mismo episodio de temporal en Europa.

El problema del antihielo en Schiphol, clave en las cancelaciones

El origen de buena parte de las cancelaciones que están afectando a vuelos con conexión con Alicante se encuentra en el Aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol. Según ha informado Flightradar24, KLM ha confirmado que el suministro de líquido antihielo en el aeropuerto está bajo presión debido al temporal y a los retrasos en las entregas.

La aerolínea explica que las existencias de este producto esencial para la operativa invernal se están agotando y que el proveedor alemán habitual no puede garantizar una reposición a tiempo, lo que está condicionando la salida de numerosos vuelos. Ante esta situación, KLM ha comenzado incluso a recoger directamente el líquido antihielo en Alemania para intentar mantener parte de su operativa.

Este problema logístico se suma a las dificultades meteorológicas y explica el elevado número de cancelaciones registradas en Schiphol en los últimos días. Solo en la jornada de hoy, el aeropuerto acumula 543 vuelos cancelados, lo que supone el 45% del total de operaciones programadas, una cifra que está teniendo impacto en aeropuertos europeos conectados con Ámsterdam, entre ellos el de Alicante-Elche.

Consultar el estado del vuelo antes de viajar

Ante este escenario, las aerolíneas recomiendan a los pasajeros comprobar el estado actualizado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto y contactar directamente con la compañía aérea en caso de cambios o incidencias.

Desde Aena recuerdan que el estado de los vuelos puede variar a lo largo del día en función de la evolución del temporal en los aeropuertos europeos de origen y de las decisiones operativas que adopten las aerolíneas.