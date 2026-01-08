33 incidencias en 14 carreteras de Alicante: retención en la N-332 en Torrevieja y nuevos avisos por obstáculos en AP-7, A-70 y CV-800

La red viaria de la provincia de Alicante registraba esta mañana 33 incidencias repartidas en 14 carreteras, con especial acumulación en la AP-7 (9 avisos) y la A-7 (6). También aparecen incidencias en N-340 (3), N-332 (3) y CV-720 (2), además de otros puntos de la red secundaria, según el panel de incidencias en tiempo real de la Dirección General de Tráfico.

Retenciones: Torrevieja concentra la principal congestión

El punto más problemático en cuanto a circulación irregular se situa en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde se señala retención/congestión entre los km 54 y 57,75, en ambos sentidos, desde las 08:58 h.

Obras: cortes de carril y "cortes móviles" en N-340, A-31 y A-7

El parte incluye un bloque relevante de obras y mantenimiento con afecciones a la circulación:

N-340 : trabajos entre La Aparecida (km 678,8) y Pla de Sant Josep (km 716,2) con corte móvil , en ambos sentidos (según el tramo), previstos hasta las 15:00 h .

: trabajos entre y con , en ambos sentidos (según el tramo), previstos hasta las . A-31 (Villena) : carril izquierdo cerrado entre los km 182 y 185,7 en sentido Alicante .

: entre los en sentido . A-7 : varias intervenciones con cierres de carril en puntos como Alcoy , Alqueries de Beniflloret y Pla de Sant Josep , además de una afección en la salida de San Isidro con previsión hasta el viernes 9/01 a las 06:00 h .

: varias intervenciones con cierres de carril en puntos como , y , además de una afección en la con previsión hasta el . N-332: obras en Torre de la Horadada (mediana) con carril izquierdo cerrado entre los km 43,4 y 44,3, y otra incidencia en Benissa con cierre del carril izquierdo entre km 175 y 174 (hasta las 14:00 h).

Obstáculos en calzada: nuevos avisos en AP-7, A-70 y CV-800

En la actualización más reciente destacan varios avisos por obstáculo fijo, especialmente en:

AP-7 (Cala d’Or) : obstáculo fijo en el km 669,782 (desde 10:03 h ).

: obstáculo fijo en el (desde ). A-70 (Santa Faz) : obstáculo fijo en el km 12,651 (desde 09:43 h ).

: obstáculo fijo en el (desde ). CV-800 (Xixona y Monnegre – Cabeçó d’Or) : obstáculos fijos en los km 10,369 y 8,397 , con avisos desde las 09:56 h y 09:53 h respectivamente.

: obstáculos fijos en los y , con avisos desde las y respectivamente. A-79 (El Bacarot) : obstáculo fijo en el km 4,87 (desde 09:00 h ).

: obstáculo fijo en el (desde ). CV-731 (Benidoleig): obstáculo fijo en el km 3,42 (desde 10:01 h).

Además, figura un obstáculo fijo por accidente en la N-340 (Algoros), en el km 720,208, desde las 08:04 h.

Recomendación para conductores

Con incidencias activas en los grandes ejes (AP-7, A-7, N-340 y N-332), se aconseja anticipar salida, extremar la precaución en tramos con obras y comprobar el estado del tráfico antes de iniciar ruta, especialmente si se circula por el entorno de Torrevieja o por puntos señalados con obstáculos.