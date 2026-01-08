Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

33 incidencias en 14 carreteras de Alicante: retención en la N-332 en Torrevieja y nuevos avisos por obstáculos en AP-7, A-70 y CV-800

El parte de la DGT incluye un bloque relevante de obras y mantenimiento con afecciones a la circulación

La N-332 a su paso por Torrevieja

La N-332 a su paso por Torrevieja

D. Pamies

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La red viaria de la provincia de Alicante registraba esta mañana 33 incidencias repartidas en 14 carreteras, con especial acumulación en la AP-7 (9 avisos) y la A-7 (6). También aparecen incidencias en N-340 (3), N-332 (3) y CV-720 (2), además de otros puntos de la red secundaria, según el panel de incidencias en tiempo real de la Dirección General de Tráfico.

Retenciones: Torrevieja concentra la principal congestión

El punto más problemático en cuanto a circulación irregular se situa en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde se señala retención/congestión entre los km 54 y 57,75, en ambos sentidos, desde las 08:58 h.

Obras: cortes de carril y "cortes móviles" en N-340, A-31 y A-7

El parte incluye un bloque relevante de obras y mantenimiento con afecciones a la circulación:

  • N-340: trabajos entre La Aparecida (km 678,8) y Pla de Sant Josep (km 716,2) con corte móvil, en ambos sentidos (según el tramo), previstos hasta las 15:00 h.
  • A-31 (Villena): carril izquierdo cerrado entre los km 182 y 185,7 en sentido Alicante.
  • A-7: varias intervenciones con cierres de carril en puntos como Alcoy, Alqueries de Beniflloret y Pla de Sant Josep, además de una afección en la salida de San Isidro con previsión hasta el viernes 9/01 a las 06:00 h.
  • N-332: obras en Torre de la Horadada (mediana) con carril izquierdo cerrado entre los km 43,4 y 44,3, y otra incidencia en Benissa con cierre del carril izquierdo entre km 175 y 174 (hasta las 14:00 h).

Obstáculos en calzada: nuevos avisos en AP-7, A-70 y CV-800

En la actualización más reciente destacan varios avisos por obstáculo fijo, especialmente en:

  • AP-7 (Cala d’Or): obstáculo fijo en el km 669,782 (desde 10:03 h).
  • A-70 (Santa Faz): obstáculo fijo en el km 12,651 (desde 09:43 h).
  • CV-800 (Xixona y Monnegre – Cabeçó d’Or): obstáculos fijos en los km 10,369 y 8,397, con avisos desde las 09:56 h y 09:53 h respectivamente.
  • A-79 (El Bacarot): obstáculo fijo en el km 4,87 (desde 09:00 h).
  • CV-731 (Benidoleig): obstáculo fijo en el km 3,42 (desde 10:01 h).

Además, figura un obstáculo fijo por accidente en la N-340 (Algoros), en el km 720,208, desde las 08:04 h.

Recomendación para conductores

Con incidencias activas en los grandes ejes (AP-7, A-7, N-340 y N-332), se aconseja anticipar salida, extremar la precaución en tramos con obras y comprobar el estado del tráfico antes de iniciar ruta, especialmente si se circula por el entorno de Torrevieja o por puntos señalados con obstáculos.

