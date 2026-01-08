Abre la Oficina del Cuidador en Alicante, una exigencia más de Vox al PP

El Ayuntamiento de Alicante ha inaugurado este jueves la Oficina del Cuidador. Un nuevo servicio municipal acordado por el PP y Vox por exigencia de los ultras con el que se pretende dar atención psicológica y administrativa a aquellos no profesionales que atienden a personas en situación de dependencia. Una cita en la que ambas formaciones han exhibido sintonía tras su último pacto presupuestarios y en la que los de Abascal han mostrado su "confianza" en el gobierno de Luis Barcala, que todavía arrastra compromisos pendientes de cumplir desde 2024.

"La creación de esta oficina forma parte de los acuerdos con Vox, pero además coincide con nuestros principios", ha señalado la concejala de Bienestar Social, Begoña León, en el acto de inauguración. La edil popular ha indicado que se trata de un servicio "pionero" para apoyar a los cuidadores "en un espacio accesible y céntrico" (ya que se encuentra en la calle Cienfuegos) en el que podrán recibir una atención "en condiciones de cercanía y confidencialidad".

León ha apuntado igualmente que este servicio ya "venía ofreciéndose" en el centro social Felicidad Sánchez, de forma puntual y a través de una empresa externa, por lo que ahora se garantiza su continuidad durante todo el año. Para ello, la oficina ha sido dotada de personal técnico (psicólogos, administrativos...) proveniente de otros centros municipales: "Algunos se han ofrecido voluntarios", ha destacado la concejala. La apertura, según la popular, sirve para reafirmar su "compromiso con un modelo social más humano, igualitario y corresponsable".

Tras ello, ha tomado la palabra la portavoz del ejecutivo popular, Cristina Cutanda. "Es una prueba más de que las personas ocupan el centro de la acción política de este equipo de gobierno", ha apuntado. La edil ha repasado otras medidas como el bono joven del alquiler o el "cheque bebé" y ha añadido que los mayores son otra de sus "prioridades", con la apertura este mandato de una concejalía propia, por primera vez.

Roce y confianza

Una decisión protocolaria, la participación de Cutanda, que no ha sentado bien en las filas de Vox. El portavoz adjunto, Mario Ortolá, entendía que sería su compañera Carmen Robledillo la que intervendría igualmente en la inauguración, como ya ocurrió en la apertura de la "oficina antiaborto". Sin embargo, en el guion del acto no estaba contemplado dicho discurso. "Tranquilo, tranquilo", le ha indicado Robledillo a Ortolá durante la intervención de las ediles populares.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, rompe a llorar en la inauguración de la Oficina del Cuidador. / Jose Navarro

En la atención a los periodistas, una emocionada Carmen Robledillo (que ha roto a llorar durante su intervención) ha aplaudido la puesta en marcha de la oficina y ha avanzado que su formación trasladará la propuesta a la Generalitat, para que el modelo pueda ser replicado en municipios de todo el territorio autonómico. Presentes estaban también por este motivo las diputadas autonómicas de Vox Ana Vega y Julia Llopis. "Las personas que hemos tenido dependientes en nuestra familia sabemos que el cuidador necesita una asistencia psicológica y de saber cómo se tiene que movilizar a un enfermo o cómo se le tiene que alimentar. Nadie había pensado en nosotros", ha trasladado la portavoz de Vox.

Pese al roce inicial durante el acto, ambas formaciones han exhibido sintonía instantes después frente a los medios de comunicación. Preguntada por el apoyo presupuestario de Vox al PP, sin que se haya firmado un pacto por escrito, Robledillo ha asegurado "confiar" en el gobierno de Luis Barcala porque "ha empezado a trabajar en ello", tal y como exigían los de Abascal. "Consideramos que con la confianza entre grupos no hace falta firmar ningún papel para que esto se cumpla. Saben que nosotros confiamos en ellos y, en el momento en que se salgan de la hoja de ruta, no tendrán modificaciones de crédito y no tendrán aprobaciones en los plenos", ha manifestado la portavoz de Vox.

Críticas del PSOE

Desde el grupo municipal socialistas, Ana Barceló ha valorado que "el verdadero respaldo a los cuidadores se demuestra con la contratación de personal adicional y con presupuesto específico para prestar un servicio de estas características con garantías". En este sentido, la portavoz cree que "colocar una placa en una oficina no garantiza que se dé respuesta a las necesidades" y que lo que se ha hecho es "quitar personal de servicios sociales para ponerlo en otro departamento y cumplir con Vox".

Según la edil socialista, la Oficina del Cuidador es "una ficción" porque "no hay nada nuevo y no se ha hecho un refuerzo real" sino un "trasvase de recursos", sin que se haya contratado plantilla adicional. "Es una frivolidad, el Ayuntamiento tendría que fijarse como objetivo aumentar el personal de los servicios sociales y darles estabilidad"