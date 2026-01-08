El Ayuntamiento de Alicante prepara el anteproyecto para recuperar el centro de mayores cerrado en plaza América

El Ayuntamiento de Alicante ya trabaja en la reapertura del centro de mayores de Altozano, cerrado el pasado mes de agosto. Eso sí, el gobierno de Luis Barcala no concreta por ahora ni la ubicación escogida para ello (anteriormente, en la plaza América) ni los plazos que se barajan para su reapertura. Por ahora, según los populares, los avances se basan en la redacción del anteproyecto, aunque ya se ha escogido un emplazamiento.

Así lo ha confirmado este jueves la concejala de Mayores, Begoña León. La edil ha asegurado que "se está haciendo un anteproyecto" pero ha incidido en que llevar a cabo este tipo de tramitaciones es complejo "porque cuando se dice una fecha y luego no se llega, es muy complicado". El documento, de acuerdo con las explicaciones de León, "servirá que Alicante pueda tener un centro de día". No obstante, respecto a su emplazamiento, la concejala popular se ha limitado a resaltar que será "en una ubicación de Alicante", sin dar más detalles. "Cuando ese anteproyecto esté finalizado y pueda ver la luz seréis los primeros en saberlo", ha añadido.

Cierre y protestas

El Servicio de Estancias Diurnas (SED) cerró sus puertas el pasado 15 de agosto, después de que la Generalitat (que financiaba el programa) retirase los fondos, puesto que las instalaciones no se adaptaban a la normativa autonómica. En ese momento, el gobierno de Luis Barcala anunció un “rediseño” de los Servicios Sociales, con un nuevo centro comunitario en el edificio, pero que usuarios y trabajadores rechazaron al no contar con las mismas condiciones.

Tras ello, comenzaron semanas de protestas, que siguen extendiéndose hasta la actualidad: la última, a finales de año. Desde el cierre, los afectados han celebrado más de una decena de concentraciones dirigidas tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat. Finalmente, el alcalde recogió el guante y confirmó que el servicio volvería a abrir. El regidor alicantino indicó que el gobierno local se encontraba en búsqueda de un espacio que cumpla con las condiciones para recibir de nuevo la financiación autonómica y que, una vez se disponga de él, se volverá a licitar el servicio, con el objetivo de que reabra lo antes posible. “Estamos trabajando con la conselleria para que a la mayor brevedad posible se restablezca ese servicio”, manifestó Barcala, quien puntualizó: "Respecto a aquellos que recibían el servicio, que no son 40 y lo sabe todo el mundo, me da lo mismo, con que fuera uno el que lo necesitara estaríamos buscando el local adecuado".